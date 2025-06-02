勞動基金4月慘虧　新制勞退虧逾1305億平均每人賠逾萬元

▲台股暴跌示意照。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普對等關稅重拳毆傷台股，連帶影響勞動基金4月績效表現。勞動基金運用局今（2）日公布4月勞動基金成績單，單月虧損1349億元；今年截至4月底，收益數虧損1990億元，收益率為負2.9％，整體勞動基金規模為7兆1034億元。其中，新制勞退基金虧損1305.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工虧損10103元。

若加計受託管理國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達7兆7170億元，截至4月底的評價後收益數為負2215億元，收益率為負2.98%。

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其中，新制勞退基金規模為4兆7084億元，收益率負2.76%；舊制勞退基金規模為1兆619億元， 收益率負3.91%；勞保基金規模為1兆994億元，收益率負3.31%；就保基金規模為1774億元，收益率0.06%；勞職保基金規模為370億元，收益率0.60%；積欠工資墊償基金規模為193億元，收益率負2.89%。

受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為5914億元，收益率負3.83%；受農業部委託管理農民退休基金規模為223億元，收益率負5.16%。

勞動基金運用局指出，美國政府4月2日宣布開徵對等關稅且稅率超乎市場預期，政策不確定性引發市場擔憂經濟衰退風險提 高，國際主要指數呈現下跌，台股在4月7日重挫逾2000 點，跌幅 9.7％，創台股歷史單日最大跌點與跌幅紀錄，恐慌情緒蔓延，直到4月中旬美國宣布暫緩施行相關政策並開始與各國進行談判，市場才稍有緩和。

勞動基金運用局表示，美國關稅貿易政策動向瞬息萬變，未來仍須持續密 切關注，去全球化進程加速及各國貿易保護主義再起皆可能對通膨 帶來壓力，進而影響貨幣政策的調整方向，加上地緣政治衝突再起， 皆為金融市場增添潛在風險。

不過勞金局也指出，以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（民國104年至114年4月）平均收益率為6.03%，國保基金近10年多（104年至114年4月）平均收益率為6.43%，長期投資績效穩健。