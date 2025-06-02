星宇航空機上娛樂全面升級　攜串流平台Max打造空中追劇新體驗

▲星宇航空機上娛樂全面升級，與串流平台Max攜手打造空中追劇新體驗。（圖／星宇航空提供）

記者張佩芬／台北報導

星宇航空今(2)日宣布，華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)旗下串流平台Max的精選內容登上星宇航班。即日起於機上推出「Max專屬影視專區」，為旅客帶來一系列精選的HBO與 Max 原創影集，全面提升旅客的娛樂體驗。

Max專屬影視專區將首播超過120小時的熱門原創影集及節目，包括《白蓮花大飯店》（The White Lotus）、《最後生還者》（The Last of Us）、《企鵝人》（The Penguin）、《高校十八禁》（Euphoria）與《龍族前傳》（House of the Dragon）等知名人氣影集。

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同時，星宇航空旅客也將能欣賞到深受觀眾喜愛的實境節目，包含《理髮店聊是非》（The Shop: Uninterrupted）、《席琳娜的大廚宴》(Selena + Chef)及《尋味美國》(Chasing Flavor)等多元類型。從獲獎系列到輕鬆小品，讓全球旅客皆能在豐富內容中找到屬於自己的強檔好劇。

Max專屬影視專區精彩內容包括：And Just Like That…(慾望城市：華麗下半場)、 Chasing Flavor(尋味美國)、Chernobyl(核爆家園)、Euphoria(高校十八禁)、House of the Dragon(龍族前傳)、Love & Death(小鎮主婦的愛與死)等等。

星宇航空表示，公司致力於打造舒適如家的機上體驗，全機隊全艙等配備高畫質的個人螢幕，並持續導入多元優質的影視娛樂內容，從開航至今，豐富的機上娛樂內容備受好評。

機上電影從最新院線強片、國際影展精選、經典影史巨作到人氣動畫，滿足商務客與親子旅客多元需求。音樂方面則收錄了當前受歡迎的熱門專輯，橫跨華語、西洋、韓流與日流，讓旅客隨時切換屬於自己的機上演唱會。

此外，星宇航空亦提供多樣化 Podcast 節目，從知識學習、旅遊記趣到輕鬆對談，讓飛行過程也能獲取新知。喜愛互動體驗的旅客，還可透過機上遊戲功能，遊玩休閒遊戲，享受飛行中的樂趣時光。星宇航空未來將持續引進多元娛樂內容，使每段旅程都成為難忘的飛行體驗。