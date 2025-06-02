靠ETF「年領200萬股利」以為要繳很多稅　他PO申報單：還退稅2萬





▲原PO還可以領到2萬元的退稅。（圖／網友提供）



記者施怡妏／綜合報導

在家翹二郎腿就有被動收入進帳，是不少人心中的夢想，賴建宏醫師就分享，投入ETF的資金高達1400萬元，去年就領了超過200萬的股息，本來很擔心要繳很多稅，沒想到申報結果，竟然還可以退稅2萬多元，讓他相當震驚，他曬出申報單並透露關鍵原因。

賴建宏醫師（@drleolai）在Threads發文，看到有人說買ETF要繳很多稅，於是公開自己的申報結果，去年靠ETF領得超過200萬元股息，投入資金高達1400萬元，本來很擔心要繳不少稅，但申報結果讓他又驚又喜，「我不但不用繳稅，還可以退稅2萬多元」。

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醫師解釋，關鍵在於ETF配息的組成結構，「200多萬股息中，只有25萬是屬於需要申報所得的股利，股利的8.5%可以退稅」，由於每檔ETF股息的股利佔比不同，所以只能上官網查詢，或報稅時才知道要繳多少稅。他曬出申報單，股利為25萬4849元，可退稅2萬1663元。他也透露，「8成是整筆投入，2成是逢低買進」。

貼文掀起網友熱論，「前幾個月看了你的文開始存00918（大華優利高填息30），寶藏ETF」、「不懂的人才會這樣嗆，主要看你的54C部份」、「我有一年靠個股領150萬，結果報稅要繳快30萬，心好痛」、「這就是ETF有平準金的好處，比個股好多了」。

本文獲「賴建宏醫師（@drleolai）」授權轉載。