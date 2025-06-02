《富爸爸》作者示警「股債房」史上最大崩盤　籲買1資產翻轉人生

▲法幣示意圖。（圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

知名理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者清崎（Robert Kiyosaki）2日示警，歷史上最大的經濟危機即將來臨，並認為目前最好的標的就是「白銀」。

清崎表示，他在2013年的書《富爸爸教你預見經濟大未來（Rich Dad's Prophecy）》中預測，史上最大規模的經濟危機即將到來，且關鍵時間點就是現在到夏天。

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清崎指出，當股票和債券市場崩潰時，數百萬人，特別是他們這一代嬰兒潮世代，將會遭受損失，但好消息是，數百萬積極主動的人將變得非常富有。

▲《富爸爸窮爸爸》作者清崎呼籲民眾應該購買白銀。（圖／達志影像／美聯社）



他說，今年夏天將隨著股票、債券和房地產市場的崩潰，數十億的資金將逃離至黃金、白銀及比特幣。其中，最便宜的就是白銀，並預期2025年白銀的價格會上漲3倍。

清崎表示，白銀的價格目前為每盎司35美元左右，比歷史高點低60%，反觀黃金和比特幣則處於或接近歷史最高水平。因此，他3日將帶著法幣去跟白銀經銷商購買「便宜貨」。

最後，清崎表示，白銀便宜的價格能讓世界上幾乎每個人都有機會變得更為富有，並讓沒購買的數百萬人變得更貧窮，並詢問讀者「明天你要做什麼，變得更富有還是變得更貧窮？」