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運價大漲航運股反應平淡　法人評析目前的搶運是短多恐退燒

▲赫伯羅德靠港船隻 。（圖／港務公司提供）

▲運價大漲航運股卻反應平淡。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)上周五(2)大漲31%，其中美西漲58%，美東漲46%，但國際航運股股價反應平淡，部分公司股價還下跌，對此國內有法人分析，中美關稅寬限期的搶運屬於短多，有退燒疑慮。對此國內業界高階坦言，中美關稅後續協商確實難測，但也不一定往壞的方向發展，還需要觀察。

川普5月30日在社群平台抨擊中國，指「中國完全違反與美國達成的關稅協議」，有媒體報導，中國扣住稀土輸出，影響美國汽車業，導致中美日內瓦初步協議瀕臨破局；美國財長貝森特6月1日表示，美國總統川普和中國國家主席習近平很快就會對話，白宮也表示預計中美將於本周就關稅問題進行會談；美國商會則表示，中國過去一周已開始慢慢放鬆稀土出口管控。

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船公司高階認為，事情一直在變，不見得往壞的方向走，未來主要看談出的關稅徵收比例訂在多少，估計10%的基本關稅是跑不掉的，至於對等關稅或其他，關係到物價，物價高低牽涉到貨量，如果貨量減多了，就會影響到海運市場運價。

5月30日SCFI公布後，當日台灣與丹麥股市休市沒交易、赫伯羅德股價-1.50%、 ZIM以星+ 1.28%、美森輪船 + 0.78%；今日台灣股市長榮+1.20%、陽明-0.63、萬海+1.85%、香港股市中遠海控-0.89%、德翔+1.70%。

法人分析，運價大漲，通常船公司股價也會大漲，但船公司股價卻反應平淡，應是受到下列 利空因素影響：30日SCFI運價年減23%、船舶持續大量回到中國、 各國寬限期將在7月結束(中國8月結束)、 達飛預計6月重返紅海、法院對川普關稅的異議、美中關稅異議再起(一旦美中關稅談判破裂，將等同於貿易禁運再度來臨)、洛杉磯港未來三周預計進口櫃量下滑、 全球待交新船數量龐大等諸多因素。

該法人認為，搶運僅是寬限期間的短期利多，貨櫃航運長期過剩很明顯；航商營收獲利年減與逐季下滑趨勢仍未改變；本月30日SCFI 2073點，相較於去年5月30日的2703點，年減23%，也低於上一季的高點2,505點。

另上海航交所SCFI運價，屬於報備性質，實際運價仍有待航商跟客戶協議，實際成交運價仍必須由航商跟客戶協議，不會超過SCFI報備運價。但由於美中降關稅後，貨櫃船持續回到中國，供給較5月中旬上升。

貨櫃船舶持續大量回到中國，SCFI漲勢不易維持；4月2日的對等關稅與美中關稅大戰，等同貿易禁運，貨櫃船大量離開中國港口，直到5月12日美中降關稅，5月14日進入90天寬限期，貨櫃船開始返回中國，但貨櫃船仍必須將船上貨物在目的港卸除後，才能轉往中國港口，會有1個月以上的時間落差。

各國寬限期將於7月8日結束，中國寬限期於8月12日結束，後續，需求將進入空窗期，運價恐將大跌；關稅僅10%的各國搶運潮將於7月8日結束；關稅30%的中國搶運潮則將於8月12日結束，都屬於短期利多；短期搶運後，寬限期結束，關稅調升，預期將進入 需求空窗期。

全球第3大貨櫃航商達飛6月重返紅海，具指標性質，將帶動全球航商重返紅海。達飛總運力比台灣貨櫃三雄的加總還大，同時蘇伊士運河將減免15%通行費，達飛運力夠大，重返紅海船舶航程縮短又受惠運河通行費減免15%，成本降低，將迫使其他航商跟進。

關鍵字： 運價大漲航運股平淡法人搶運是短多.恐退燒

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