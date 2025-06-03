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華航乘客飛美又多一個選擇　美國西南航空提供30個城市轉機服務

▲右起華航總經理陳漢銘與西南航空營運長華特森（Andrew Watterson)共同簽署兩航合作宣誓書。（圖／華航提供）

▲右起華航總經理陳漢銘與西南航空營運長華特森(Andrew Watterson)共同簽署兩航合作宣誓書。（圖／華航提供）

記者張佩芬／台北報導

與美國達美航空同屬天合聯盟的中華航空，昨(2)日宣布將與美國西南航空(Southwest Airlines)合作打造越洋線轉接航網，從台灣直飛美西後接轉美國內陸超過30座城市，提供旅客便捷的轉機航網，也讓華航的乘客進出美國又多了一個選擇。

旅客將可透過華航美西航班，洛杉磯(LAX)、安大略(ONT)、舊金山(SFO)、西雅圖(SEA)等四大機場，無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線，優化旅客北美轉機體驗。

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西南航空現為全球機隊規模第四大、也是美國境內載客量最大的航空公司，班次密集、航點綿密，是深耕美國內陸市場的重要夥伴。華航為西南航空在亞洲的首家合作對象，此次合作將結合華航橫跨太平洋的長程線運能與西南航空遍佈全美的國內航網，提供全球旅客自台灣經美西轉機前往美國各地的便捷選擇。

華航致力於提升旅客轉機效率與服務品質提供更豐富航班選擇，透過西南航空，旅客可自華航四大航點銜接美國主要城市，包括拉斯維加斯、鳳凰城、達拉斯、休士頓、丹佛、亞特蘭大、芝加哥等，更涵蓋度假勝地佛羅里達州。

▲兩航合作包括一本票、直接劃位與行李直掛等服務。（圖／華航提供）

▲兩航合作包括一本票、直接劃位與行李直掛等服務。（圖／華航提供）

旅客未來可透過華航官網或各大旅行社平台，預訂華航美西航班與西南航空美國內陸航段的聯乘機票，旅客可開立華航搭配西南航空一本票、一次購票享直接報到、轉機劃位、行李直掛等便利服務。

華航因為是天合聯盟會員，根據聯盟規範，會員間透過共用成員航線網、航班時間、票務、代碼共享、乘客轉機、飛行常客計劃、機場貴賓室等資源進行多方面合作，旅客可在天合聯盟網絡內累積和兌換常旅客里程，享受更多優惠。

另華航也與阿拉斯加航空建立合作關係，阿拉斯加航空主要的營運中心在西雅圖，華航西雅圖航線旅客可利用該航飛美國內陸航班，進出美國各大城市。

華航表示，公司在北美航網佈局完整，涵蓋洛杉磯、安大略、舊金山、紐約、西雅圖、溫哥華等地。透過此次與西南航空聯航合作，將進一步擴展美國中部與東岸銜接的服務，打造更為完整、綿密的北美航網，滿足旅客多元行程安排的需求。

中華航空致力深化全球航線接轉，並持續與各地航空夥伴推動多邊合作，未來將持續拓展跨航網聯運模式，提供更具彈性與競爭力的飛行選擇，創造雙贏合作新篇章。

關鍵字： 華航乘客飛美多一個選擇西南航空轉機

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