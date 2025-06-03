▲星宇航空每週四班直飛加州安大略，航線大使郭泓志開球助陣。（圖／星宇提供）

記者高兆麟／綜合報導

星宇航空（2646）昨（2）日晚間正式開航北美第4個航點加州安大略，據悉由董事長張國煒親自駕駛，以A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，提供每周4班往返；首航特別邀請台灣之光郭泓志以安大略宣傳大使的身份蒞臨現場，並分享他親身進出安大略機場的輕鬆體驗。



星宇航空梁文龍商務長表示，安大略國際機場擁有通關迅速、交通順暢等優勢，能大幅提升旅客的整體旅行體驗。星宇航空持續強化北美與亞洲之間的航網布局，透過安大略新航點串聯我們綿密的東南亞航線，預期將吸引更多往返南加州與亞洲間的商務與轉機旅客，滿足市場對高品質服務的需求。

首航活動於桃園國際機場第二航廈D1候機室舉行，現場以棒球為主題，結合主題航班角色SNOOPY，宣傳大使郭泓志一現身便吸引眾人目光，不僅擔任首航儀式的「開球嘉賓」，現場更親自分享搭乘星宇航空的體驗及安大略機場的便捷環境：「我曾在加州旅居多年，非常開心擔任星宇航空安大略航線宣傳大使，安大略機場地點便利、動線流暢，加上星宇航空舒適的設備與貼心服務，讓整段旅程變得非常輕鬆，是連接台灣與南加州的絕佳選擇。」

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隨著安大略航線的啟航，星宇航空將持續拓展全球航網版圖，強化北美市場佈局；歡慶安大略開航，星宇航空為首航旅客準備多重驚喜好禮，也與視聽領導品牌Sony攜手合作，此外，更為安大略首航前三班頭等艙旅客獻上最新降噪耳罩式耳機，全面升級旅途音效體驗，星宇亦首度與義大利超跑品牌瑪莎拉蒂合作，為安大略航線頭等艙旅客打造專屬接送服務。

