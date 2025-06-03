00663L一拆七！今最後交易日　下周每張價格回降至2萬

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰臺灣加權正2（00663L）進入分割作業倒數計時，今（3）日為預估分割前最後交易日，11點50分股價暫報170.75元，上漲2.9元或漲幅1.49%，明（4）日起停止交易，將於明日起至下周二 （10日）暫停交易5日，預定下周三（11日）恢復交易，估計每股價格逾2萬元初頭。

至於00663L下周恢復交易掛牌價為何？依規定會依明（4）日起至10日暫停交易期間所公布淨值均價計算，而暫停交易期間所公布是分割後淨值，也就是說，明日起官網所見淨值就可見「2字頭」。

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00663L暨國泰台灣領袖50 ETF（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，00663L屬於槓桿型ETF，漲跌幅大約都是台灣加權股價指數的2倍，代表台股加權指數只要單日成長10%，00663L大約漲20%，但跌幅也相對應約為兩倍，僅適合可承擔較大風險的積極型投資人，且必須控管自身風險，設定停利停損價位。

國泰投信ETF研究團隊表示，台股後市料將受惠於AI浪潮，可透過市值型ETF或台股正向二倍ETF參與下一波行情，過往國安基金多是獲利出場，目前國安基金仍在場上，代表台股後市仍有表現機會。台股近年走勢強勁，過去兩年的表現在全球都是前段班，多家機構法人同樣看好台灣今年經濟成長，日前國際貨幣基金（IMF）下修美、中成長率，卻對台灣市場情有獨鍾，預估今年台灣經濟成長2.9%，比去年10月預估的2.7%更高。

另一機構法人高盛最新報告指出，今年台灣GDP成長預測從3.1%上修至3.5%，認為台灣主要驅動力來自半導體業的強勁復甦，在生成式AI及雲端需求增長下，能帶動台灣電子半導體的出口成長，全年經濟將維持強勁擴張。財政部本月也已公布4月海關初步進出口統計數據，因拉貨潮明顯，急單效應湧現，上半年整體出口值有望創下歷年同期新高。

