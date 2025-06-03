股東憂台積電技術遭竊　魏哲家霸氣喊：敢全球設廠就有信心不會

▲台積電董事長魏哲家致詞。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行股東會，有相當多股東關心台積電在全球佈局設廠後，技術是否有外洩可能，董事長魏哲家則自信表示，台積電的技術不會被偷，台積電有信心在全球各地設廠，台積電就有信心不會外流洩密。

魏哲家解釋，台積電的技術是一萬名工程師的研發結果，研發出來後還可能還要相同數目的產線工程師的改進，如果技術這麼容易就被偷走，台積電今天不會是這樣，其他人想複製，很難。

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魏哲家也說，台積電研發得到結果，會先放到研發用的生產線，工程師會再努力半年或一年，才會進入大量生產，這裡面的努力，各位很難想像，當台積電想要大量生產前，生產線同仁還要派幾百人來新竹學習，學習結束後還要派兩三百人回去各地廠區幫忙，任何人想要偷，他難道能派這麼多人來嗎？這是不可能的，因為這不是幾十、幾百人能偷的，台積電有信心在全球各地設廠，台積電就有信心不會外流洩密。

也有股東關心台積電客戶不遵守出口管制問題，魏哲家則說，台積電不能說無法管理晶片流向，以公司對半導體產品認知，有一部分是可以控制的，在台積電能做的範圍，會做、能做的都會努力和台灣政府、美國政府合作來符合法律需求，台積電每個月都跟政府聯繫，都在看有沒有違規，特別是在看客戶的客戶的客戶有沒有違規。