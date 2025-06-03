6月債券ETF除息秀開跑　00953B參與配息今最後買進日

▲6月債券除息秀開跑，00953B配息0.07元。（圖／pixabay）

記者巫彩蓮／台北報導

6月債券ETF除息秀熱鬧上演，群益優選非投等債（00953B）每股配發金額0.07元，若今（3）日平盤價9.29元來計算，年化配息率達9.04%，配息表現亮眼，有興趣參與領息的投資人，本次除息日為6月4日，最晚需在今日買進，收益分配發放日則在6月30日。

財富管理專家說明，今年金融市場波動劇烈，不過隨著利空鈍化，投資人信心回籠，也刺激債券ETF市場買氣回溫。據CMONEY統計，5月債券ETF受益人相較4月增加7950人，來到約197.2萬人；其中，00953B受益人數於5月增加2625人，是唯一一檔單月受益人數新增破2000人的債券ETF，00953B穩居非投等債ETF人氣冠軍寶座的關鍵在於其自2024年11月首次配息至今，已連續八次年化配息率達8%以上。

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群益優選非投等債（00953B）經理人李忠泰指出，近期美債利率上彈，因此吸引資金陸續進場承接，也帶動美國債市反彈。從指數表現來看，今年來美國非投等債指數上揚2.65%，表現優於美國公債2.26%、投資等級債2.18%，亦優於美國標普500的1.06%，顯示雖然市場動盪不安，但非投等債已率先止跌回升。

面對未來不確定仍高的金融環境，非投等債因其存續期間較短、殖利率較高，且在經濟基本面仍具韌性下，成為投資人進可攻退可守的好標的。在選擇上，投資人可鎖定高票息、存續期間較短、信評較高的非投資等級債以平衡風險並創造長期報酬。

