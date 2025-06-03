魏哲家曝台積熊本廠「塞車」延緩計劃　全球5地點外不考慮設廠

▲台積電董事長魏哲家致詞。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行股東會，董座魏哲家會後也接受媒體聯訪，哋為海外佈局方面，除了重申中東不考慮設廠外，也針對熊本延誤說明，表示是因為「交通」問題，讓台積電決定延緩計劃。

魏哲家針對中東設廠可能表示，台積電到一個地方設廠，第一考量要有客戶在那，再來是政府對台積電和善和有補助，中東要有客戶在那，有可能嗎？至少可以預見的是，這不太容易，他強調半導體除了美、中、台，一點點歐洲、日本，就只有這5個地方，其他地區，基本上誠實地說，都不可能，因為不會有客戶。

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至於熊本延誤原因，魏哲家解釋，是因為台積電影響當地交通太大，他也親自體驗，以前10分鐘車程，現在要一小時，當地居民已經不耐煩，台積電就跟政府溝通，這一定要改善，不然到時候第二廠開始做，會讓當地人很不開心，也會對當地居民很不好，因為他們會變成受害者，因此台積電就和日本政府溝通，在交通改善前，台積電會延後計劃，所以延遲是基於日本政府給的交通改善承諾，這個已經跟當地溝通完，所以沒有什麼抱怨，也跟客戶溝通過了。

有媒體關心未來五年台積電佈局，魏哲家說，如果要蓋一座廠，就算在台灣，都要兩年半，如果要去美國或其他地方設廠，這還是最少的時間，還要看看當地的勞動力，台灣花了三十年打造供應鏈，所以有這樣的能力，美國雖然有英特爾，但在那邊8到10年都還是沒有供應鏈建立。

魏哲家強調，他們很感謝美國當地政府，但當地有一半的勞工來自德州，公司要照顧他們，雖然台積電說要千億美元投資，但這需要時間，但要五年內達成，非常難。

魏哲家更分享，他當時去美國白宮見川普，其實川普並不是像新聞看到的那樣，他本人蠻溫暖的，他當時還說：「魏先生，盡你所能就好」。魏哲家也說，台積電說話算話，所以雖然投資千億美元沒別人喊的多，但美國政府很重視。