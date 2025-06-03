遭Google移除Chrome信任憑證　數發部：中華電信處理不當

▲數發部部長黃彥男資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

數位發展部今 (3) 日召開部長上任周年記者會，部長黃彥男首度回應 Google 移除中華電信憑證信任事件，認為是中華電信管理與作業面機制處理不當，並非技術標準問題。

黃彥男指出，數發部今年年初即掌握此資訊，3月起已提前採用雙憑證備援機制因應。數發部進一步解釋，目前採用台灣本土憑證機構所簽發的憑證，確保政府網站在各主流瀏覽器上皆能持續安全運作，維持公共數位服務的穩定性與可信度。

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Google宣布，Chrome將從2025年8月1日起，不再信任中華電信和NetLock頒發的TLS憑證。數發部指出，之前由政府TLS憑證中心（GTLSCA）所簽發的網站憑證，在1年效期內仍可正常使用，並未受到此次變動的直接影響，民眾目前透過Chrome瀏覽各政府網站時，依然能獲得完整的安全連線保護，不須擔憂網站遭瀏覽器警示或顯示異常。

對此數發部也表示，Google 移除中華電信憑證信任並非因資安技術或標準問題，而是中華電信在管理面與作業面的恢復機制沒有處理好，中華電信已回覆將努力爭取 Google 在明年3月重新給予信任，數發部與中華電信僅為委外契約關係，並非督導關係。