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健康台灣全球徵案正式啟動　廣邀世界共創健康未來

▲左起貿協副秘書長。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起貿協副秘書長周秀隆、貿易署副署長胡啟娟、世界棒球12強賽中表現亮眼的林安可與台灣精品吉祥物「福熊」為活動揭幕。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

為強化台灣大健康產業國際形象，促進全球跨國合作與在地應用，經濟部國際貿易署委託外貿協會推動「Go Healthy with Taiwan」健康台灣全球徵案活動，廣邀全球政府、法人、企業及機構提出創新構想，結合台灣優質的大健康產品與創新解決方案，提升全球城市、社區及企業的健康水平與福祉。

國際貿易署胡啟娟副署長表示，賴總統正積極打造「健康台灣」的願景，政府也戮力推動「健康台灣深耕計畫」、「六大區域產業」，希望結合健康服務與花東慢活體驗，將花東地區規劃為「慢活城鄉」的典範。而今天啟動的「Go Healthy with Taiwan」全球徵案計畫，正是邁向這個願景的關鍵一步，希望匯聚全球創新能量、攜手世界共創健康未來。

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此外，經濟部也積極推動「境內關外」政策，加強洽邀鄰近國家來台觀展採購及消費，並結合國際性指標大展設置奉茶奉補、健檢醫美生活體驗專區，導引國際商務人士在臺消費。

外貿協會周秀隆副秘書長也表示，透過這次徵案活動，一方面讓世界認識到台灣大健康產業的實力，另一方面也廣邀全球有志投入健康創新的人士及企業，運用台灣產品與解決方案，共同為人類打造更智慧、更永續的健康生活。

記者會以「台灣投好球、提案全壘打」Pitching Taiwan’s Best: A Home Run for Proposals！為題，將現場布置為棒球場，並安排世界棒球12強賽中表現亮眼的林安可與台灣精品吉祥物「福熊」驚喜現身，為整場活動帶來高潮。林安可於活動中擊出Home Run全壘打球，意寓將台灣最頂尖的健康產品及解決方案散播全世界，透過這場徵案，凝聚各國創新力量。

本次記者會獲得眾多貴賓蒞臨支持，包括公協會貴賓如：台灣自行車輸出業同業公會吳盈進理事長、台灣體育用品工業同業公會陳穗榮理事長及台灣醫療暨生技器材工業同業公會黃士修理事等產業代表，與來自歐美、東南亞、中東等12家國外媒體及駐台使節們齊聚響應。

「Go Healthy with Taiwan」徵案活動積極推廣台灣智慧醫療及醫美健檢服務、健身器材及運動科技及自行車等。台灣素有「自行車王國」的美譽，自行車產業聚落完整並擁有強大研發能力。不僅是全球高階自行車生產研發重鎮，更積極推動產業淨零碳排轉型，奠定台灣在全球自行車供應鏈中的重要地位。

台灣企業是健身器材重要供應商，包括推展健身器材結合AI科技、堅實運動用品製造與研發實力，持續引領國際潮流；智慧醫療領域則結合台灣領先全球的資通訊技術和半導體製造競爭優勢，以及具優質醫療專業與健康照護人才，跨域整合提供創新產品與應用服務，並建立完善的智慧健康生態系。

去年台灣精品計畫鎖定綠色產業辦理「Go Green with Taiwan全球徵案」成功徵集來自全球45國396件提案，而今年舉辦的「Go Healthy with Taiwan全球徵案」，目標能提升台灣大健康產業的國際能見度與應用價值，並吸引來自5大洲500件以上國際提案。前三名最佳提案各可獲得獎金三萬美元，所有優質提案都有機會與臺灣企業攜手，進一步促成商業化成果。活動於5月15日開始至8月14日截止。詳情可至官方網站查詢：gohealthy.taiwanexcellence.org/

關鍵字： 健康台灣全球徵案共創健康未來

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