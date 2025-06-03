00878推一把！投信狠砍永豐金9萬張最多　第一金、台泥雙遭提款

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者巫彩蓮／台北報導

規模高達4262億元的國泰永續高股息（00878）今（3）日公告換股完成，包括永豐金（2890）、第一金（2891）與台泥（1101）等3檔遭剔除，盤後證交所同步揭露投信法人買賣超台股明細，3檔遭00878棄守的個股成為投信狙擊標的，其中永豐金遭投信重砍逾9萬張淪賣超王，第一金、台泥皆被提款逾5萬張緊追在後。

今日投信買超台股126.41億元，但在台股ETF換股效應下，賣超前十大個股遭砍張數都超過1.4萬張，以永豐金重砍9.62萬張殺最大，第一金賣超6.52萬張、台泥砍5.14萬張，3檔00878斷開的標的被投信倒貨最兇。

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投信賣超第4到第10名標的包括：玉山金（2884）砍4.44萬張、仁寶（2324）砍2.62萬張、緯創（3231）砍1.88萬張、統一（1216）砍1.7萬張、長榮航（2618）砍1.67萬張、英業達（2356）砍1.66萬張，另台灣大（3045）亦遭投信調節1.49萬張。

至於投信買超標的多集中金融股，買超前4名皆由金控股霸榜，以國泰金（2882）買超12.64萬張最多、中信金（2891）買超10.73萬張居次、富邦金（2881）4.38萬張、凱基金（2883）4.33萬張。

聯電（2330）獲投信買超3.68萬張居買超第5名，其後依序是台新金（2887）3.52萬張、陽明（2609）3.1萬張、元大金（2885）2.69萬張、萬海（2615）1.51萬張與中租-KY（5871）1.4萬張，其中萬海與中租皆為00878新增持股。