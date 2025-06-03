3檔百億規模台股ETF換股開獎！　00939、00946變動大

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

5月台股ETF大換血，除重量級國泰永續高息（00878）、群益台灣精選高息（00919）外，還有3檔約百億規億ETF也換股，其中2檔變動大，統一台灣高息動能（00939）增刪各15檔，6檔金控股入列，群益科技高息成長ETF（00946）增刪19檔，以增持電子股為主，至於群益半導體收益ETF（00927）僅增刪各一檔。

以下是此次更換持股3檔規模近或逾百億，另一檔規模不到30億也換股：

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統一台灣高息動能（00939）追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數」，規模366.63億元，增刪各15檔。

增加15檔：宏碁、華碩、瑞昱、國產、陽明、富邦金、國泰金、凱基金、元大金、台新金、中信金、神基、文曄、京鼎、矽格。

刪除15檔：統一、東陽、 聯強、 中華電、慧洋-KY、玉山金、台灣大、鈊象、 智易、貿聯-KY、 日月光投控、 遠傳、上海商銀、



群益半導體收益ETF（00927）追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」，規模122.75億元，增刪各1檔，增致新，砍南茂。

群益科技高息成長ETF（00946），追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數」，規模97.07億元，增刪各19檔。

增加19檔：敬鵬、華碩、藍天、瑞昱、神基、 僑威、 順達、 威剛、京鼎、 碩天、臻鼎-KY、崇越、 茂達、 頎邦、 飛捷、立端、矽格、良維、台虹。

刪除19檔：中華電、超豐、 聯發科、 信邦、台灣大、日電貿、凡甲、 台勝科、智易、大聯大、遠傳、 正文、宜鼎、精成科、精誠、環球晶、至上、 南茂、8163 達方等。

凱基優選30ETF（00938）追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數，規模26.91億元，增刪各12檔。

新增12檔：潤隆、台積電、群光、興富發、台新金、 崇越、 新普、 台表科、樺漢、至上、 裕融、 潤泰新。

刪除12檔：大成、聯電、超豐、 創見、新產 統一證、王道銀行、 欣銓、中美晶、 群益證、復盛應用、中鼎等。