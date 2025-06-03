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聯邦快遞大規模啟用永續航空燃料　年逾300萬加侖

▲聯邦快遞大規模啟用永續航空燃料。（圖／業者提供）

▲聯邦快遞大規模啟用永續航空燃料。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

一份為期一年、超過300萬加侖的混合燃料協議標誌著聯邦快遞首次在美國大規模使用永續航空燃料，為該公司多年來持續提升航空營運燃油效率的又一重要里程碑。

聯邦快遞宣布與全球領先的永續航空燃料及可再生柴油製造商耐思特(Neste)達成協議，後者將在洛杉磯國際機場為聯邦快遞供應超過300萬加侖的混合永續航空燃料(SAF)。

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根據協議，聯邦快遞向耐思特採購的混合燃料中，Neste MY永續航空燃料的佔比不低於30%。經混合並加注後，這批燃料將約佔聯邦快遞在洛杉磯國際機場年度航空燃料總消耗量的五分之一，這也是迄今為止美國航空貨運公司在洛杉磯國際機場採購的最大一筆永續航空燃料訂單。首批燃料已於5月初開始交付，整體交付期程將持續一年。

聯邦快遞首席永續發展官兼環境事務副總裁Karen Blanks Ellis表示：「在未來數年裡，採購永續航空燃料將是聯邦快遞航空減排策略重要的一部分。我們很高興能與耐思特達成協議，正式在航空營運中使用這批燃料。航空網絡為聯邦快遞全球業務中最大的燃油消耗來源，因此也被視為推動減排成效的關鍵著力點。聯邦快遞致力於到2040年實現全球業務碳中和營運，我們需要永續航空燃料市場的持續發展，以滿足行業減排需求。」

聯邦快遞國際業務營運長兼航空業務執行長施瑞達(Richard Smith)表示：「作為全球領先的快遞運輸公司，聯邦快遞首次在美國投入使用這批永續航空燃料，既推進了企業永續發展目標，也為航空業增加永續航空燃料採購和使用做出了貢獻。我們擁有全球領先的航空網絡，儘管永續航空燃料市場及其他創新技術仍待進一步發展，聯邦快遞仍自豪於能夠達成這一里程碑。」

耐思特可再生產品商業高級副總裁Carl Nyberg表示：「耐思特很高興能與聯邦快遞合作，通過我們的永續航空燃料，支持其在2040年前實現全球業務碳中和營運的宏遠目標。聯邦快遞深知航空貨運對全球經濟的重要性，並展示了該行業如何利用永續航空燃料等現有低碳解決方案來減少環境影響。耐思特期待與聯邦快遞進一步加強合作。」

此次燃油採購展現了聯邦快遞的長期努力。多年來，聯邦快遞始終致力於與其他行業領導者共同打造創新的永續航空技術，其中包括2018年與波音合作開展的「環保驗證機」(ecoDemonstrator)試飛項目，這是全球首例雙引擎商用飛機100%使用永續航空燃料飛行。

除採購永續航空燃料外，聯邦快遞還通過機隊現代化、節約燃料措施、優化飛行規劃等多項舉措提高效率，降低整體航空營運的燃油消耗。2024財年，通過機隊現代化和節約燃料措施，聯邦快遞成功實現將航空碳排放強度較2005年基準值降低30%的目標。早在2008年，聯邦快遞就制定了首個航空碳排放強度下降目標。

關鍵字： 聯邦快遞大規模啟用永續航空燃料

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