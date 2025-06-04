快訊／台積電股東會後漲24元至974　台股大漲逾280點站上21400

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股在台積電（2330）股東會後持續向上攻，今（4日）以21341.44點開出，指數大漲214.51點，漲幅1.02％，隨後大漲逾280點站上21400點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲24元來到974元，漲幅2.53％；鴻海（2317）上漲2元至153.5元；聯發科（2454）上漲5元至1280元；廣達（2382）上漲5元來到280元；長榮（2603）上漲1.5元至254元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲214.16點或0.51％，收在42519.64點；標準普爾500指數上漲34.43點或0.58％，收5970.37點；那斯達克指數上漲156.35點或0.81％，收在19398.96點；費城半導體指數上漲131.62點或2.72％，收4964.4點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42519.64 ▲214.16 ▲0.51% S&P500 5970.37 ▲34.43 ▲0.58% NASDAQ 19398.96 ▲156.35 ▲0.81% 費城半導體指數 4964.4 ▲131.62 ▲2.72%

資料來源：證交所