快訊／台積電股東會後漲24元至974　台股大漲逾280點站上21400

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股在台積電（2330）股東會後持續向上攻，今（4日）以21341.44點開出，指數大漲214.51點，漲幅1.02％，隨後大漲逾280點站上21400點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲24元來到974元，漲幅2.53％；鴻海（2317）上漲2元至153.5元；聯發科（2454）上漲5元至1280元；廣達（2382）上漲5元來到280元；長榮（2603）上漲1.5元至254元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲214.16點或0.51％，收在42519.64點；標準普爾500指數上漲34.43點或0.58％，收5970.37點；那斯達克指數上漲156.35點或0.81％，收在19398.96點；費城半導體指數上漲131.62點或2.72％，收4964.4點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42519.64
|▲214.16
|▲0.51%
|S&P500
|5970.37
|▲34.43
|▲0.58%
|NASDAQ
|19398.96
|▲156.35
|▲0.81%
|費城半導體指數
|4964.4
|▲131.62
|▲2.72%
資料來源：證交所
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