快訊／台股收盤大漲491.16點　台積電飆漲40元至990

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（4日）開高走高，加權指數終場大漲491.16點，以21618.09點作收，漲幅2.32％，成交量4039.42億元；台積電（2330）開高走高，收在今日最高點，飆漲40元至990元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲214.51點開出，指數開高走高，盤中最高達21618.09點，最低21341.44點，終場收在21618.09點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電在昨日股東會釋出正面訊息下，終場大漲40元來到990元，漲幅4.21％；鴻海（2317）上漲4.5元至156元；聯發科（2454）維持平盤至1275元；廣達（2382）上漲5元來到280元；長榮（2603）下跌1元至251.5元。
今天漲幅前5名個股為台新藥（6838）上漲2.65元，漲幅10％；晶豪科（3006）上漲5元，漲幅9.98％；大量（3167）上漲8.9元，漲幅9.98％；明泰（3380）上漲2.6元，漲幅9.96％；材料-KY（4763）上漲85元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為華冠（8101）下跌1.3元，跌幅7.56％；康控-KY（4943）下跌0.75元，跌幅6.67％；正峰（1538）下跌1.35元，跌幅4.79％；中福（1435）下跌1.6元，跌幅4.57％；康那香（9919）下跌0.95元，跌幅4.52％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台新藥（6838）
|29.15
|▲2.65
|▲10.0％
|晶豪科（3006）
|55.1
|▲5.0
|▲9.98％
|大量（3167）
|98.1
|▲8.9
|▲9.98％
|明泰（3380）
|28.7
|▲2.6
|▲9.96％
|材料-KY（4763）
|939.0
|▲85.0
|▲9.95％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華冠（8101）
|15.9
|▼1.3
|▼7.56％
|康控-KY（4943）
|10.5
|▼0.75
|▼6.67％
|正峰（1538）
|26.85
|▼1.35
|▼4.79％
|中福（1435）
|33.4
|▼1.6
|▼4.57％
|康那香（9919）
|20.05
|▼0.95
|▼4.52％
資料來源：證交所
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