快訊／台股收盤大漲491.16點　台積電飆漲40元至990

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（4日）開高走高，加權指數終場大漲491.16點，以21618.09點作收，漲幅2.32％，成交量4039.42億元；台積電（2330）開高走高，收在今日最高點，飆漲40元至990元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲214.51點開出，指數開高走高，盤中最高達21618.09點，最低21341.44點，終場收在21618.09點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電在昨日股東會釋出正面訊息下，終場大漲40元來到990元，漲幅4.21％；鴻海（2317）上漲4.5元至156元；聯發科（2454）維持平盤至1275元；廣達（2382）上漲5元來到280元；長榮（2603）下跌1元至251.5元。

今天漲幅前5名個股為台新藥（6838）上漲2.65元，漲幅10％；晶豪科（3006）上漲5元，漲幅9.98％；大量（3167）上漲8.9元，漲幅9.98％；明泰（3380）上漲2.6元，漲幅9.96％；材料-KY（4763）上漲85元，漲幅9.95％。

跌幅前5名個股則為華冠（8101）下跌1.3元，跌幅7.56％；康控-KY（4943）下跌0.75元，跌幅6.67％；正峰（1538）下跌1.35元，跌幅4.79％；中福（1435）下跌1.6元，跌幅4.57％；康那香（9919）下跌0.95元，跌幅4.52％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 台新藥（6838） 29.15 ▲2.65 ▲10.0％ 晶豪科（3006） 55.1 ▲5.0 ▲9.98％ 大量（3167） 98.1 ▲8.9 ▲9.98％ 明泰（3380） 28.7 ▲2.6 ▲9.96％ 材料-KY（4763） 939.0 ▲85.0 ▲9.95％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華冠（8101） 15.9 ▼1.3 ▼7.56％ 康控-KY（4943） 10.5 ▼0.75 ▼6.67％ 正峰（1538） 26.85 ▼1.35 ▼4.79％ 中福（1435） 33.4 ▼1.6 ▼4.57％ 康那香（9919） 20.05 ▼0.95 ▼4.52％

資料來源：證交所