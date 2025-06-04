本業加售船利益　慧洋自結5月稅前EPS0.51元、前5個月轉盈

▲慧洋海運本業加售船利益，自結5月稅前EPS0.51元、前5個月轉盈。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

慧洋-KY(2637)今日公告5月合併營收為新台幣12.46億元，5月份散裝運價指數維持平穩，5月單月營業淨利1.81億元，同時受惠認列售船收益，挹注稅前淨利為3.79億元，自結每股稅前盈餘為0.51元，累計前5月合併營收為新台幣61.23億元，營業淨利6.25億元，稅前盈餘2.57億元，自結稅前EPS0.34元，順利轉虧為盈。

慧洋表示，目前旗下船舶長約佔營收比重達85%，其中又以指數連結型合約為主，由於近年公司財務狀況大幅改善，負債比已降至40%，在與租家共同分擔運價波動風險之下，有機會能夠為公司創造更大的收益，且慧洋船隊以較佳的節能表現，可取得優於市場行情之租金溢價。

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在運力供給方面，現今新造散裝船舶價格仍普遍偏高，係因環保法規日趨嚴格，且日本船廠訂單充足，可建造新船之塢位有限，今年慧洋將著重淘汰能源效率較差之船舶，截至5月底，已正式處分4艘老舊船舶，並認列利益達1,200萬美金，並順利挹注慧洋前5月獲利轉虧為盈，目前尚有1艘超級極限型已公告處分，處分損益將於後續交付買家後認列，今年目標處分數量上看10艘，以維持船隊運力在最佳狀態。

面對目前外在環境的高度不確定性，公司將審慎評估因應，持續觀察全球貿易總量是否因關稅問題而萎縮，以及中國政府刺激經濟之政策措施是否有效，此外，戰爭及區域衝突所造成之船舶繞道，抑或是後續停火所帶來之重建商機，均將左右航運業的發展方向。