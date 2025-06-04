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AI伺服器訂單助攻　jpp-KY 5月營收年增逾9成

▲JPP-KY董事長鍾國松。（圖／記者廖婕妤攝）

▲JPP-KY董事長鍾國松。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

jpp-KY經寶精密（5284）今日公告5月合併營收達2.88億元，不僅較上月2.55億元成長，亦較去年同期之新台幣1.48億元大幅提升，年增率高達94.21%，顯示公司在AI伺服器與航太產業兩大主軸的市場需求穩健，整體營運動能持續攀升。

jpp-KY今年截至5月止累計營收13.5億元亦明顯優於去年同期累計9.1億元，pp-KY指出，這展現公司在AI基礎建設各大廠的軍備競賽趨勢下，憑藉技術實力與製造優勢所取得的市場成果。

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近期受惠於生成式AI及高效能運算的快速發展，企業客戶積極布建AI伺服器與資料中心，帶動通用型AI伺服器機櫃與通用型機殼、CDU與冷熱分歧管等精密機構件之強勁需求。經寶持續協助主要客戶開發與交付新一代產品，接單動能穩健，產能利用率維持高檔。因應接單持續增加，公司第一季已啟動第二座自動化噴烤漆廠建設，預計最快明年初可投入量產，有效緩解現有產線瓶頸。

航太業務方面，除穩定供應Airbus、Thales體系客戶之外，與新客戶Safran合作持續進展，公司亦積極推進歐盟航太POA（維修與改裝）認證申請，預計未來可切入高附加價值的維修與改裝市場。經寶將於6月16日參加2025年法國巴黎航太展，展現多元產品能量與技術實力，持續爭取國際合作機會。

jpp-KY也指出，雖然近期匯率波動擴大與中美貿易政策調整為市場關注焦點，但經寶作為泰國本地製造企業，本位貨幣為泰銖，主要營收與成本皆以泰銖計價，且航太業務雖以美元結算，但在美元資產及美元負債相抵後淨額占比不大，整體匯率變動對實質營運影響有限，具備良好財務與營運韌性。

展望未來，jpp-KY受惠於AI伺服器需求快速擴張、能源轉型推動與全球供應鏈重組三大趨勢，預期全年接單將持續暢旺。隨著新廠房與自動化產線陸續投產，公司產能與技術升級進度符合預期，將進一步提升營運效率與產品附加價值。

關鍵字： 經寶精密

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