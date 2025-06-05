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已屬高運價的西非線　本月14日要加收800美元旺季附加費

▲赫伯羅德靠港船隻 。（圖／港務公司提供）

▲赫伯羅德西非線本月14日要開徵800每元旺季附加費 。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

每箱(20呎櫃)已經高達4060美元的西非航線，德國赫伯羅德航運宣佈自本月14日起(以裝船日計)，對中國大陸、香港和台灣至西非貨載，加徵800美元旺季附加費(PSS)。在台灣提供西非航線轉船業務的外籍船公司高階指出，台灣並無直航西非的船舶，主要經過大陸與新加坡轉船，兩段航程合計約需30天。

根據經濟部貿易署統計資料，去年我國對西非出口金額為16.6億美元，金額不高，但以西非的經濟成長力道與人口紅利，已成為備受矚目的新興市場，目前有積極經營西非線的地中海航運、馬士基、赫伯羅德、中遠海運、日本海洋網聯與新加坡太平船務，都是以中國大陸為主要市場，也就是經營的都是第三國航線。

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海運業者指出，西非航線不同於一般航線，一般航線每大箱(40呎櫃)運價約為每箱運價的1.8倍，但是西非線每大箱運價僅較每箱運價多收1000美元運價，主要是船公司考慮營運操作的便利性，以收40呎櫃為主要目標。

地中海航運近期調派全球大型2.4萬箱貨櫃船航行西非，其中多哥的洛美港可以直接彎靠，據同業透露，其他港口多數無法直接彎靠，需要透過駁船進行駁運。

根據大陸海關統計，2024年，中國對整個非洲進出口2.1兆人民幣，年增6.1%。中國與近半數非洲國家貿易額同比增幅超過兩位數。2024年，中國對非洲出口1.27萬億元，約1768億美元，其中，電動汽車、紡織原料、船舶等產品出口均呈現快速增長態勢，分別增長104.8%、83.7%、64.4%。

目前我國德翔海運有派船與同業聯營東非航線，已經營數年，營運重心也是放在大陸市場，對於西非航線，公司表示暫不考慮。陽明海運在拓展新興市場方面，則表示目前是將重心放在中南美。

赫伯羅德西非地區收貨港包括：努瓦克紹特(茅利塔尼亞)、達喀爾(塞內加爾)、班朱爾(甘比亞)、科納克里(幾內亞)、弗里敦(塞拉利昂)、蒙羅維亞(賴比瑞亞)、阿比讓(象牙海岸)、特馬(迦納)、洛美(多哥)、科托努(貝南)、阿帕帕、廷坎島、奧內(奈及利亞)、克里比、杜阿拉(喀麥隆)、利伯維爾、讓蒂爾港(加彭)、巴塔、馬拉博(赤道幾內亞)、黑角(剛果布拉柴維爾)、馬塔迪、博馬(剛果民主共和國)、羅安達、洛比托、納米貝、卡賓達、索約(安哥拉)和沃爾維斯灣(納米比亞)。

非洲的土地總面積為3,022萬平方公里，相當於美國、中國大陸、澳洲和印度的總和，人口已超過14億，成為全球人口成長最快的區域，其中70％的人口年齡在30歲以下，具備豐沛的人口紅利和消費潛力。根據非洲開發銀行的報導，非洲中產階級已突破3億人，每年仍以500萬人的速度持續增長，吸引大量國際投資。

根據國際貨幣基金組織(IMF)的報告，非洲在2023年至2024年間的平均經濟成長率為3.6％，預計2025年將升至4.2％，高於全球成長水平。2022年非洲GDP總值達2兆9,772億美元，2023年達2兆9,966億美元，2024年預估為3兆1,476億美元。

關鍵字： 高運價西非線14日800美元旺季附加費

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