永豐金1年砸770億併購銀行、證券　缺1產業怕買嘸

▲端午節前，永豐金出手收購匯立證，這是近一年來，永豐金三度出手併購。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年國內金融業雖受到股匯債市三殺影響，卻不影響併購腳步，中段班金控為求壯大版圖，今年來積極出手併購，又以永豐金最為積極，近一年來豪砸近770億元，三度出手擴張銀行、證券版圖，面對獨缺壽險引擎，永豐金總經理朱士廷也首度鬆口，首度考路評估收購壽險，待明年IFRS17上路後評估。不過，一名金控高層也坦言，目前市場上出售的壽險標的不多，「就怕你想買，沒賣家了。」

端午節前夕，永豐金晚間8點突然召開重訊記者會，由永豐金財務長許如玫出面宣布，子公司永豐金證買下前身是法國里昂證券，以服務外資法人為主的匯立，去年匯立稅後獲利3.3億元，雙方具高度互補，合併後將會承接匯立證券所有資產、負債和營業，員工部分除總經理外，其餘員工也會全數留任。

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永豐金去年底宣布併購京城銀後，不到半年，永豐金又再度出手併購匯立證券，看上的正是匯利證券原為法國里昂證券在台灣的分支機構，具外資客戶的特性，「這對一向以國內客戶、經紀業務為主的永豐金證來說，具高度互補性。」永豐金證內部指出。

永豐金證目前在台股經紀業務市占排名第4大，複委託業務排名第2大，未來在台股經紀市場占有率可望由4.78%提升至5.42%。據證交所統計，今年前4月國內證券業市占龍頭是元大，其次為凱基，第三名是富邦證，永豐金證則排名第四，合併匯立後後，排名仍維持第四。

攤開國內金控前4月獲利，永豐金以獲利90億元，在國內14家金控中排名第五，緊追在玉山金之後，總資產約3.18兆元，隨著台新金、新光金合併案通過後，台新新光金將成為國內第四大金控，因而攪亂一池春水，國內金控業者莫不因此摩拳擦掌，積極併購壯大自身版圖，以免掉入後段班。

排名中段班的永豐金，近1年來積極在金融市場擴張版圖，收購匯立證是第三度出手，去年先後併購柬埔寨第1大微型貸款金融機構Amret、南霸天京城銀，上週又併購匯立證，動作積極。面對國內金控併購大戰開啟，朱士廷坦言，會再進一步擴大規模。

過去一向不把壽險納為評估考量的永豐金，朱士廷也首度改口，「壽險併購第一次納入評估中，只是國內壽險業者為接軌IFRS 17正做準備，明年才會較明確。」

雖然永豐金已考慮合併壽險，但盤點國內壽險業者，曾傳出有出售意願的業者包含南山人壽、三商美邦人壽、宏泰人壽等，「但南山人壽資產龐大，中小型金控出手一不小心，就變成南山人壽為主，三商美邦人壽則因大股東翁肇喜、陳河東、郭仲熙家族不願釋出過半股權，使得壽險合併案難成。雖然永豐金有意評估擴張壽險版圖，但就怕市場沒賣家。」一名金融高層直言。



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