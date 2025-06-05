永義房屋陳彥融：買房是一輩子的事　所有資訊都該誠實提供

▲誠實服務不只能獲得在地好口碑，也讓永義房屋北屯敦富捷運加盟店贏得好業績。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

中古屋買賣需留意屋況不佳、管線老舊、漏水壁癌等問題，永義房屋北屯敦富捷運加盟店東陳彥融不只細心檢查房屋現況、據實回報客戶，更主動提醒中古屋常見漏水問題，因為對陳彥融來說，「客戶買房子要住，是一輩子的事，對於屋況的優缺點都會誠實告知，不會為了成交就隱瞞。」而這樣公開透明的服務，不僅贏得客戶認可，他也用同樣標準要求同仁，期許團隊經手的案件都能圓滿成交、贏得客戶好口碑。

細心察覺、立即回報並處理 讓買賣雙方都滿意

陳彥融今年初就經手疑似漏水屋的案件，賣方在委託前就將三十年老屋先整理，並進行全屋粉刷，陳彥融在進行房屋現況調查時，並未發覺房屋有漏水現象。委託後，有對新婚夫妻因為太太已經懷孕，要買房共組小家庭，看到這個物件相當喜歡，很快買賣雙方就見面洽談簽約，過程相當順利。

在雙方簽約後、驗屋前，細心的陳彥融再次進行屋況確認，赫然發現電視牆一角出現疑似壁癌的痕跡。陳彥融心想，房屋才粉刷過不應該有這個現象。然而，因牆壁另一側有水龍頭，他擔心水管漏水、造成壁癌，立即跟買賣雙方說明狀況。

起初賣方覺得應該不是壁癌，但在陳彥融向賣方解釋「買方購屋後會裝潢，如果有漏水問題，會更難處理…」成功說服賣方負起責任。為確認漏水狀況，陳彥融前後找了三組水電師傅來勘查，在不同團隊反覆檢查後，最終確認房屋只是久未居住濕氣重，產生類似壁癌的現象，並無漏水狀況。妥善處理後，不只買方稱讚「幸好彥融誠實告知並處理，讓我們可以安心入住。」賣方也讚賞「感謝彥融用心、不怕花錢地找了三組師傅多重確認，不然以後有問題都不知道是誰的責任。」

▲陳彥融店東秉持誠實告知原則，提供物件詳細資訊，更提醒客戶買屋注意事項，助客戶做決定。

堅持誠實原則 不造假、不隱瞞

對於房屋屋況的檢查，陳彥融團隊無論優點、缺點都會據實回報，要讓客戶買的安心、也住的安心。如果遇到屋齡超過30年、從未曾整修的房屋，靠著多年房仲經驗，他也會提醒客戶容易有漏水疑慮的區域。陳彥融過去也曾遇到客戶想要仲介協助做假合約，希望實價登錄上低報成交價格、以規避房地合一稅，對於這樣的要求，陳彥融選擇拒接委託、不賺服務費，也不違背誠實原則。

就像是永慶房產集團廣告《誠實，讓你把房子變成家》中所說「沒人喜歡被隱瞞，好的壞的我們都會講。」在永義房屋北屯敦富捷運加盟店東陳彥融的帶領下，團隊把誠實告知內化成工作日常的一部分，提供買賣雙方所有已知的資訊，協助他們做決定。對於客戶的肯定與稱讚，陳彥融感性地說，「看到客戶滿意的笑容，就是當房仲最大的成就感。」