輝達將進駐北士科　薇閣小學周邊平均單價不到55萬元最親民

▲隨著輝達進駐北士科，週遭的學區宅引起關注，其中台北美國學校周遭住宅平均總價高達3754萬元，為榜上最高。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

全球AI運算晶片巨頭輝達（NVIDIA）於5月宣布，預計將「北士科」設立輝達海外總部「星群（NVIDIA Constellation）」。輝達海外總部的進駐，有望引入許多高階和國際人才舉家就近居住，因此該區域的學區資源也備受關注。北投士林區擁有豐富文教資源以及國際學校，也成為區域的一項利多。

永慶房產集團盤點北投和士林區額滿小學或知名國際學校一公里內的成交資料，統計2024年這七所小學的交易價量，發現「薇閣小學」周邊不但交易量近300件最多，價格也是最親民的，總價1600萬元上下即可入手；房價最貴者位於「台北美國學校」周邊，平均總價高達3754萬元。

2024年北投薇閣小學周邊平均單價55萬元內 七所學校中房價最實惠

比較士林、北投兩區七所額滿小學和國際學校，北投區的「薇閣小學」2024平均單價53.9萬元，平均總價為1624萬元，為榜上七所學校中最實惠的選項。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「薇閣小學」位於台北市相對外圍的北投區，比鄰的中和街是台北市知名的房價低陷區，因此房價相對親民。部分住在台北市市中心、財力雄厚的家長，為了方便就讀薇閣小學的孩子就近通勤，選擇在該小學周邊置產。數據顯示，薇閣小學周邊2024年交易量為280件，也是這七所小學之最。

位於北投奇岩重劃區的「清江國小」為七所中單價第二親民的小學，平均單價為63.5萬元。陳金萍指出，雖然「清江國小」周遭住宅單價是榜上第二親民，但是「清江國小」所在的奇岩重劃區是台灣首座以生態主題打造的重劃區，具有高綠覆率、低密度開發等特色。優秀的綠意空間也讓眾多知名建商插旗、推出高級建案，許多在奇岩重劃區的建案都已上看9字頭，吸引許多高資產族群入主。

也因為擁有得天獨厚的綠意空間，「清江國小」打造全臺北市唯一綠園生態教育園地，更逐步轉型成雙語實驗教育學校。良好的居住環境和教育資源，也讓「清江國小」炙手可熱，成為在地的額滿學校。

▲永慶房產集團統計士林、北投額滿小學或知名國際學校周邊房市價量，其中薇閣小學周遭單價53.9萬元，是榜上最低。

2024年士林知名國際學校周邊總價皆超過3千萬元大關！

鄰近天母生活圈的兩所士林知名國際學校：「台北美國學校」和「台北歐洲學校」周邊2024年平均總價皆逾3000萬元，其中「台北美國學校」周遭房價更是榜上最高。陳金萍分享，在美國駐台時期，天母曾為美軍眷屬的居住地，後續美方重要人士和外館駐台人員因群聚效應，大量進駐天母。為就近提供駐外使節、海外重要人士家眷們的教育需求，「台北美國學校」、「台北歐洲學校」紛紛於天母設立。天母也因為外僑的不斷遷入，形成獨樹一格的異國風情，而海外高資產族群的入主，也帶動區域房價的攀高。

陳金萍說明，「台北美國學校」和「台北歐洲學校」為士林區的知名國際學校，許多外國家長為了讓孩子方便就近就讀，砸重金購置周邊房屋，再加上生活環境受到不少購屋族群的青睞，也使這兩所小學周邊房價較昂貴。數據顯示，「台北美國學校」周邊2024年平均總價達3754萬元，房價居七所小學中之首；而「台北歐洲學校」周邊2024年平均總價為3078萬元，想購置在這兩所小學周邊，要價不斐。

未來輝達海外總部「星群」進駐北士科，有教育資源需求的高階人才，是否會帶動知名學區周遭房價的上漲，值得持續觀察。