意法半導體宣布3年裁員5000人　股價應聲上漲11%

▲意法半導體宣布裁員。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／綜合報導

晶片製造商意法半導體（STM）週三宣布，預計未來三年將裁員 5000 人，其中包括今年早些時候宣布的2800名裁員，消息曝光後，義法半導體股價上漲逾 11%。

根據外媒路透社報導，STM執行長Jean-Marc Chery表示，公司預計在此期間自願裁員2000人，總員工人數將減少5000人，目前該公司在全球擁有50000名員工。

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意法半導體表示，正在就這些削減成本的措施與利害關係人和當局保持聯繫。

Chery表示，他認為在某個國家比較難。而且很有可能會稍微延緩實施速度，但他沒有明確提到他指的是哪個國家。

意法半導體先前宣布的2800個裁員計畫中，有1000個將影響法國員工。該公司當時表示，正在與義大利當局進行談判，但路透社稱，義大利政府正在敦促將裁員人數限制在1000人以內。

今年 4 月，意法公佈了第一季收益，每股收益為 0.06 美元，低於華爾街預期的 0.11 美元。其營收為 25.2 億美元，也低於預期的 26.5 億美元。對於第二季度，STM 預計營收為 27.1 億美元，遠低於預期的 29.9 億美元。

STM 股價今年迄今已上漲超過 14%，但過去 12 個月下跌超過 33%。