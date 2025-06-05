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亨泰光嫁德國蔡司！漲停鎖死一張爆賺2.5萬　5萬人排隊搶買

▲亨泰光宣布與德國蔡司集團簽署股份轉換契約，深化研發創新與國際市場發展，左起為亨泰光總經理吳怡璁，財務長葉珠吟。（圖／亨泰光提供）

▲亨泰光宣布與德國蔡司集團簽署股份轉換契約，深化研發創新與國際市場發展，左起為亨泰光總經理吳怡璁，財務長葉珠吟。（圖／亨泰光提供）

記者高兆麟／台北報導

台灣第一大硬式隱形眼鏡製造商亨泰光學（6747）宣布即將併入德國蔡司集團旗下，蔡司收購價200元，溢價率超過2成以上，即使亨泰光今（5）日開盤亮燈衝漲停價175元，每張仍可賺逾2.5萬元，開盤2小時委買張數仍逾5.28萬張未能消化。

亨泰光指出，將成為德國蔡司集團（Carl Zeiss AG）全資子公司 Carl Zeiss Vision International GmbH正式簽署股份轉換契約，雙方擬依企業併購法及相關法令之規定，進行股份轉換，於本股份轉換案經股東會決議並取得相關主管機關之核准後，亨泰光將成為德國卡爾蔡司百分之百持股的全資子公司，並將在明年第1季前完成下市程序。

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亨泰光總經理吳怡璁表示：「自我父親創辦亨泰光以來，我們團隊已走過五十年歷程，角膜塑型鏡的研發成果代表了台灣在光學醫療領域的重要突破。如今加入德國蔡司集團，我們的產品與技術將有機會在更大的舞台發光發熱，這不只是新里程碑，更是對台灣光學實力的肯定。」

德國蔡司集團視力保健CEO及執行委員會會員Sven Hermann亦表示：「我們非常榮幸能與亨泰光攜手合作。與亨泰光的合作將能使我們的近視防控產品組合更加豐富，並協助客戶能夠保護更多深受近視影響日常生活的兒童。此次交易是我們為全球客戶提供終身視覺保健服務使命中的至關重要的一步。此外，亨泰光更是以研發領域的投入與卓越成就聞名。這使得亨泰光能成為德國蔡司集團極為契合的合作對象。憑藉德國蔡司集團技術傳承與實證創新上的專業積累，我相信這一共同強項將會成爲我們合作的巨大優勢。」

關鍵字： 眼鏡亨泰光蔡司集團收購台灣

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