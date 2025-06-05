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王品配發現金股利14.59元　董座陳正輝喊話股民：值得長期投資

▲▼王品集團今日召開股東會，董事長陳正輝致詞。（圖／王品提供）

▲王品集團今日召開股東會，董事長陳正輝致詞。（圖／王品提供）

記者高兆麟／台北報導

王品集團(2727)今日召開股東會，會中通過2024年的年度財報，董事長陳正輝表示，王品去年全年營收突破220億元、EPS超過15.66元，兩年合計賺了超過三個股本，每股配發14.59元現金股利，超過93%現金股利發放率，希望股東們都能覺得滿意。

王品集團今年股東會只花25分鐘就結束，針對到美國展店的計畫及近期台幣升值對營運的影響。陳正輝表示，近期美國市場的波動比較大，想要進入美國市場必須更謹慎。台幣升值短期還看不到太顯著的效應。陳正輝強調，台灣餐飲市場的整體規模，去年已經突破一兆元，王品的市場份額不到2%，顯示還有極大的成長空間，今年會朝街邊店和商場店雙邊同步展店，希望在展店家數能有好表現。至於大陸市場已經逐步回穩獲利，下半年應該也會有新店開出。

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陳正輝強調，王品集團是一家值得長期投資的公司，有三大核心競爭優勢，首先，台灣餐飲業競爭相當激烈，王品是台灣少數有能力發展多品牌的龍頭，同時在各種品類的賽道都獲得顯著的成功。
 
其次，王品集團發展的「王品瘋美食」App，已經突破500萬名會員大關，對營收關聯度超過52%，顯示會員對王品集團高度貢獻。品牌充足、門店夠多、會員的支持度高，都是王品集團營收獲利持續成長的重要關鍵。

陳正輝說明，近年王品集團子公司「萬鮮」跨足零售市場，表現相當亮眼，以王品眾多的知名品牌，將產品從餐廳的餐桌，延伸到家庭和辦公室的餐桌。以餐廳的美味高標準來服務零售市場的消費者，充分發揮品牌溢價的效果，「萬鮮」將是王品集團下一個值得期待的明日之星。
 
陳正輝表示，他看到上百位股東排隊等換紀念品，場面相當熱鬧。「王品股東大禮包」每年都超過八成的兌換率，顯示股東喜歡王品紀念品，也用積極行動與公司一起創造營收，提升獲利表現。「王品股東大禮包」今年提高價值為4,000元，以實際回饋感謝股東們的支持。

關鍵字： 王品

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