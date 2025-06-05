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亞泥花蓮爆破意外！富世村活動中心、民宅屋頂挨砸　公司致歉搶修

▲亞泥股東會。（圖／記者廖婕妤攝）

▲亞泥股東會。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

遠東集團旗下亞泥（1102）花蓮新城山礦區爆破發生意外，公司今（5）日指碎石砸中富世村活動中心屋頂並殃及多處民宅，目前已停工向居民致歉同步啟動修復程序，並對作業流程展開檢討，未來要在符合最高安全標準下才會復工。

亞泥指出，花蓮新城山礦區6月4日進行例行作業時，發生零星小碎石飛出，波及民宅和多功能活動中心屋頂事故，所幸並未造成任何人員傷亡。公司高度重視此次事件，除了第一時間立即派員向受影響居民說明，致上誠摯歉意，並致贈慰問金外，也協助修繕受損部分，目前民宅修復作業已完成，活動中心因屬於高空作業，目前積極處裡中，會以最快速度，完成修復。

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另外，亞尼也啟動全面檢討機制，針對作業各環節強化控管措施，同時提升現場監督密度與作業人員教育訓練，全面提升施工安全標準。

為展現負責任態度並讓社區居民安心，本公司已於今（5）日在意外發生地點主動停止爆破作業，後續也將主動與主管機關與地方社區保持密切溝通，確保各項作業符合最高安全標準，在完成改善措施後才會復工。

亞泥強調，公司始終將社區安全與居民福祉視為企業營運根本，我們將持續以更加嚴謹的態度落實風險管理與作業監督，強化安全防線，杜絕相同事件發生。同時再次向受影響居民致上最深的歉意。

關鍵字： 亞泥花蓮爆破事故修復

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