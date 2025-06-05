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快訊／台股收盤上漲56.34點　台積電漲8元至998

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（5日）開高走高，加權指數終場上漲56.34點，以21674.43點作收，漲幅0.26％，成交量3587.29億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲77.84點開出，指數開高走高，盤中最高達21738.93點，最低21626.74點，終場收在21674.43點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲8元來到998元，漲幅0.81％；鴻海（2317）下跌0.5元至155.5元；聯發科（2454）下跌30元至1245元；廣達（2382）上漲1.5元來到281.5元；長榮（2603）下跌13.5元至238元。

今天漲幅前5名個股為仲琦（2419）上漲2.15元，漲幅9.98％；全福生技（6885）上漲2.75元，漲幅9.87％；jpp-KY（5284）上漲15.5元，漲幅9.87％；晶彩科（3535）上漲3.3元，漲幅9.87％；吉茂（1587）上漲2.85元，漲幅9.86％。

跌幅前5名個股則為長榮（2603）下跌13.5元，跌幅5.37％；陽明（2609）下跌4.2元，跌幅5.35％；天瀚（6225）下跌0.65元，跌幅5.2％；恆大（1325）下跌2.05元，跌幅5.15％；萬海（2615）下跌5.5元，跌幅5.02％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
仲琦（2419）23.7▲2.15▲9.98％
全福生技（6885）30.6▲2.75▲9.87％
jpp-KY（5284）172.5▲15.5▲9.87％
晶彩科（3535）36.75▲3.3▲9.87％
吉茂（1587）31.75▲2.85▲9.86％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
長榮（2603）238.0▼13.5▼5.37％
陽明（2609）74.3▼4.2▼5.35％
天瀚（6225）11.85▼0.65▼5.2％
恆大（1325）37.75▼2.05▼5.15％
萬海（2615）104.0▼5.5▼5.02％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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