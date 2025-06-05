快訊／台股收盤上漲56.34點　台積電漲8元至998

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（5日）開高走高，加權指數終場上漲56.34點，以21674.43點作收，漲幅0.26％，成交量3587.29億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲77.84點開出，指數開高走高，盤中最高達21738.93點，最低21626.74點，終場收在21674.43點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲8元來到998元，漲幅0.81％；鴻海（2317）下跌0.5元至155.5元；聯發科（2454）下跌30元至1245元；廣達（2382）上漲1.5元來到281.5元；長榮（2603）下跌13.5元至238元。
今天漲幅前5名個股為仲琦（2419）上漲2.15元，漲幅9.98％；全福生技（6885）上漲2.75元，漲幅9.87％；jpp-KY（5284）上漲15.5元，漲幅9.87％；晶彩科（3535）上漲3.3元，漲幅9.87％；吉茂（1587）上漲2.85元，漲幅9.86％。
跌幅前5名個股則為長榮（2603）下跌13.5元，跌幅5.37％；陽明（2609）下跌4.2元，跌幅5.35％；天瀚（6225）下跌0.65元，跌幅5.2％；恆大（1325）下跌2.05元，跌幅5.15％；萬海（2615）下跌5.5元，跌幅5.02％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|仲琦（2419）
|23.7
|▲2.15
|▲9.98％
|全福生技（6885）
|30.6
|▲2.75
|▲9.87％
|jpp-KY（5284）
|172.5
|▲15.5
|▲9.87％
|晶彩科（3535）
|36.75
|▲3.3
|▲9.87％
|吉茂（1587）
|31.75
|▲2.85
|▲9.86％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|長榮（2603）
|238.0
|▼13.5
|▼5.37％
|陽明（2609）
|74.3
|▼4.2
|▼5.35％
|天瀚（6225）
|11.85
|▼0.65
|▼5.2％
|恆大（1325）
|37.75
|▼2.05
|▼5.15％
|萬海（2615）
|104.0
|▼5.5
|▼5.02％
資料來源：證交所
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