快訊／台股收盤上漲56.34點　台積電漲8元至998

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（5日）開高走高，加權指數終場上漲56.34點，以21674.43點作收，漲幅0.26％，成交量3587.29億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲77.84點開出，指數開高走高，盤中最高達21738.93點，最低21626.74點，終場收在21674.43點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲8元來到998元，漲幅0.81％；鴻海（2317）下跌0.5元至155.5元；聯發科（2454）下跌30元至1245元；廣達（2382）上漲1.5元來到281.5元；長榮（2603）下跌13.5元至238元。

今天漲幅前5名個股為仲琦（2419）上漲2.15元，漲幅9.98％；全福生技（6885）上漲2.75元，漲幅9.87％；jpp-KY（5284）上漲15.5元，漲幅9.87％；晶彩科（3535）上漲3.3元，漲幅9.87％；吉茂（1587）上漲2.85元，漲幅9.86％。

跌幅前5名個股則為長榮（2603）下跌13.5元，跌幅5.37％；陽明（2609）下跌4.2元，跌幅5.35％；天瀚（6225）下跌0.65元，跌幅5.2％；恆大（1325）下跌2.05元，跌幅5.15％；萬海（2615）下跌5.5元，跌幅5.02％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 仲琦（2419） 23.7 ▲2.15 ▲9.98％ 全福生技（6885） 30.6 ▲2.75 ▲9.87％ jpp-KY（5284） 172.5 ▲15.5 ▲9.87％ 晶彩科（3535） 36.75 ▲3.3 ▲9.87％ 吉茂（1587） 31.75 ▲2.85 ▲9.86％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 長榮（2603） 238.0 ▼13.5 ▼5.37％ 陽明（2609） 74.3 ▼4.2 ▼5.35％ 天瀚（6225） 11.85 ▼0.65 ▼5.2％ 恆大（1325） 37.75 ▼2.05 ▼5.15％ 萬海（2615） 104.0 ▼5.5 ▼5.02％

資料來源：證交所