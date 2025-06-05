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蛛絲馬跡挑趨勢股　兩組關鍵字AI趨勢＆ETF換股

圖／先探投資週刊 提供

中美雙方互相指責對方違反協議，預期川普與習近平將進行直接對話，或有助於化解貿易僵局。台股於反彈後維持高檔震盪，盤面除了以AI產業向外擴散為主軸外，高股息ETF換股也是焦點。

文／黃俊超

歷經近一個半月的回血，國際股市多數至少回到川普政府宣布對等關稅之前的位階，甚至歐洲如德國、西班牙等國家的股市，已是再創歷史新高，不過總是會有波折，美國國際貿易法院先是裁定川普無權課徵關稅，但隔日聯邦上訴法院又同意川普政府暫緩法院裁定的要求，白宮新聞祕書Leavitt稱，川普政府決心上訴聯邦最高法院，並認為最終勝訴，美國將與其他國家繼續關稅談判。

熟悉的川普最對味！除了美國法院出現隔日沖，川普在貿易戰似有緩和之際，指控中國違反與美國之間的貿易協議，不過也表示將與中國國家主席習近平通話。財政部長貝森特受訪時證實，中國目前確實扣住一些協議中同意釋出的稀土，究竟是體制出了問題還是故意為之，必須等待川普與習近平對話過後才可得知。而根據媒體臆測，起源為美國商務部宣布，全球人工智慧業者使用華為晶片將違反美國規定，中國並向美國申訴，認為此為美方恢復惡意行徑。

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另一方面，美國自三月十二日起已對所有進口鋼鐵和鋁徵收二五％關稅，川普近日再次表示將加碼，自六月四日起鋼鐵和鋁進口關稅提高至五○％，且強調為了保障美國鋼鐵產業，沒有人可以規避，貝森特認為將對鋼鐵產業產生巨大影響。台股中完整布局美國市場的大成鋼與大國鋼，仍是相對可以留意的方向。

美中關稅再起波瀾

川普再次提高鋼鐵與鋁關稅，引發歐盟強烈不滿，根據媒體報導，一位歐盟委員會發言人對此表達強烈遺憾，並指出這項決策破壞雙方正在進行的談判努力，並增加全球經濟不確定性及企業營運成本。此外，日本首相石破茂在與川普熱線討論關稅過後，不僅重申要求美國取消所有關稅的立場不變外，強調高關稅無法帶來經濟繁榮，犧牲他人利益換取的繁榮，無法建構堅實的經濟，且也表示透過相互投資，才能夠為美國創造就業機會。

加權指數自五月十三日重返六○日均線之上，台積電也一度攻抵千元大關，然整體成交量能相對偏低，擴散性效果有限，端午節連假過後，指數一度跌破二○日均線、回測六○日均線，不過目前已回到短期均線之上，仍屬反彈後的震盪區間。外資今年前四個月共計賣超七四三六億元，五月則買超二二○○億元，當中部分為了賺取匯差與約三一．五萬張的台灣五○反一、高居第二，顯示並非全然看好台股而來，期貨淨空單則略為降溫至四萬口以下。

進一步觀察外資買超名單，前十名當中除了台灣五○反一、台積電與破底的台泥之外，清一色都是金融股，其中永豐金、中信金、玉山金、凱基金、第一金與新光金，買超張數都在二○萬張以上，投信前十名中也有六檔金融股。近期由於多檔高股息ＥＴＦ正值調整期，部分金融股受惠於殖利率題材獲得青睞，而衍生出土洋對作局面，另可留意主動型基金的選股方向。

外資、投信都愛金融股

金融股兩強的國泰金與富邦金，近日股價表現強勁，不過國泰金居外資賣超排榜第二位、逾四○萬張，富邦金排第五，而投信買超第一名就是國泰金、逾六○萬張，中信金排第二、逾五○萬張，另買入富邦金逾十二萬張。中信金獲外資與投信買超，推升股價創下歷史新高，雖然壽險也將受到匯率影響，不過中信銀獲利動能依舊強勁，法人預估今年整體金控獲利仍可維持六○○～六五○億元的高峰，加上股利政策已正式擺脫一字頭，目前現金殖利率仍高於五％。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2355期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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