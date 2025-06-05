樂觀看待台股下半年　多頭總司令張錫：AI、晶片是剛需

▲國泰投信今(5)日舉行「國泰投信2025下半年投資展望暨ETF佈局新趨記者會」，董事長張錫(中)親自領軍，與總經理張雍川(左二)、發言人吳惠君(右二)、全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏(左一)及量化投資部協理游日傑(右一)精闢解析國際總體經濟、台股展望。(圖／國泰投信提供)

記者巫彩蓮／台北報導

國泰投信今（5）日舉行「國泰投信2025下半年投資展望暨ETF佈局新趨記者會」，迎接局勢多變的下半年，有台股多頭總司令稱號董事長張錫看好台股基本面，對下半年表現有信心，也認為關稅爭議影響已逐漸淡化，台灣AI優勢明確，投資應看長不看短。

今（2025）年國際政經市場不平靜，4月美國總統川普宣布對等關稅後，市場悲觀看待全球貿易發展，認為關稅戰會對經濟造成負面衝擊。所幸，不久後川普宣布政策實施暫緩90天；中美雙方也在5月中發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，對等關稅暫停90天；川普與歐盟執委會主席范德賴恩通話後，也宣布原訂6月實施的對歐盟商品開徵50%懲罰性關稅，將延後至7月，以爭取更多談判時間，以現階段來看，這把關稅大刀的火力已溫和許多。

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展望台股趨勢，國泰投信董事長張錫表示，今年AI需求依然強勁，晶片是剛需，根據台積電公布的第一季財報，7奈米及先進製程貢獻73%營收，成果超乎預期，且CoWoS產能滿載，估計明(2026)年將維持健康成長，台灣在全球半導體供應鏈中的重要程度不言而喻，加上中美關係緊張下，全球供應鏈「去中化」的轉單效應有望讓台灣間接受惠。

張錫進一步指出，截至今年第一季，台灣ETF總規模已超過6.5兆元，總受益人數突破1,514萬人大關。ETF特性之一就是較能抵抗市場波動，而投資人更有越跌越買的特性，在台股基本面不變下，即使ETF碰上一時價格下挫，依然能持續加碼。若對於投資方向、類型有疑慮，可以採取「定期定額」策略，透過分批進場方式分散價格的風險。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏指出，排除美元資產危機，美國經濟目前是持續軟著陸，研判陷入衰退機率較小；同時由於美國景氣已經下行，買氣趨於保守，即使未來關稅戰再次升溫，業者將關稅轉嫁消費者的機率相對有限，因此，第三季高機率廠商將出現較高庫存，導致獲利下降，生產有過剩現象，估計9月、12月會再降息，明年美國經濟也有機會全面回到溫和成長。

國泰投信量化投資部協理游日傑提到，下半年投資組合的股債配置建議採「股債各半」組合，可有效緩和投組面對的報酬波動。股票方面，因為企業導入AI已經是趨勢，未來會出現「大者恆大」的情況，建議投資人可布局市值型ETF，例如，國泰台灣領袖50（00922），自2023年掛牌以來，即受到市場關注。00922跟著台灣50大領袖企業一起成長，精選50檔大市值企業，第一大持股權重上限不超過30%，投資人能以均衡合理的配置參與台灣大市值企業的投資，且成分股中有近七成的權重與輝達執行長黃仁勳近期來台公開的背板名單重疊。