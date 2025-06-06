索尼、任天堂股價大漲超過五成！00949持股近20%，00645、00661也受惠！

▲圖為遊戲股與商社股之股價報酬率比較(%)。

財經中心／綜合報導

在經濟不確定與川普關稅衝擊下，日本遊戲與動畫產業展現強韌，成為資金避風港。隨著暑假旺季來臨，加上任天堂Switch 2上市，遊戲產業動能可望續強。若想長線卡位日本遊戲產業商機，可鎖定四檔日股ETF，其中復華日本龍頭（00949）遊戲類股持股近20%領先群雄，最能掌握成長契機。

美國總統大選後，汽車、半導體、金屬等日本出口產業因關稅壓力股價承壓，不過遊戲與動畫概念股表現卻相當優異。Global X Japan統計，從2024年美國總統大選翌日（11/5）至2025年4月30日，日本遊戲與動畫相關股票平均漲幅達33.3%，遠勝同期東證指數僅1.4%的漲幅。

關鍵在於數位內容具備抗關稅優勢。世界貿易組織（WTO）規定，跨境電子傳輸（如遊戲、軟體、音樂等線上內容）暫免課徵關稅至2026年3月底。由於動畫與遊戲多以數位發行為主，已逐步擺脫傳統實體出口型態，減少政策干擾，形成天然護城河。

同時，日本遊戲與動畫產業憑藉雄厚實力主導全球市場。從任天堂、索尼等主機與軟體巨頭，到打造《寶可夢》等全球人氣IP的公司，以及眾多頂尖動畫製作團隊，共同構築完整產業生態系與強大IP影響力，持續拓展海外版圖，長線前景備受看好。

以索尼為例，是全球少數同時在遊戲硬體、內容（遊戲、動畫、音樂、電影）與影像感測器半導體領域均居領先的大型企業。憑藉軟硬體深度整合與完整娛樂生態系，在美、日、台等主要市場展現獨特優勢；相較遊戲占比不高的 微軟及缺乏硬體布局的騰訊，其競爭力更勝一籌。2024年本益比僅17倍，明顯低於科技巨頭平均25倍，估值具吸引力。

即便關稅預計增加約1,000億日圓成本，索尼2025財年營業利益仍預估小幅增長3.4億日圓，並可望隨關稅政策明朗後逐步提升獲利預期。此外，2025年多款第一方遊戲銷售將推升遊戲部門獲利，旗艦手機Xperia 1 VII上市，加上音樂、電影、感測器等業務持續穩健成長，長線前景樂觀。

任天堂新世代主機Nintendo Switch 2於6月5日全球登場，日本抽選預購爆滿，各國My Nintendo Store亦迴響熱烈，首年銷售目標1,500 萬台主機、4,500萬套軟體，並將積極擴充產能，以因應強勁需求。預估2026財年營收將達1.9兆日圓（年增 63.1%），營業利益3,200億日圓（+13.3%）。

日本遊戲類股長線前景佳，近一年來索尼、任天堂股價均大漲超過50%，明顯優於日本五大商社，僅伊藤忠商事有正報酬，其餘仍為負數。

觀察台灣上市日股ETF，含有遊戲成分股共四檔，其中復華日本龍頭（00949）權重最高，近兩成，其餘三檔約5%。欲參與日本遊戲產業商機，00949為首選，受惠最大。

整體而言，數位化浪潮為日本遊戲與內容產業打開全球市場，大幅提升影響力。其作品憑藉獨特世界觀、精緻品質與扣人心弦的劇情，成功吸引全球粉絲。同時隨著遊戲與動畫成為主流娛樂，受眾已不限於年輕族群，內容的深度與多元性也贏得各年齡層青睞，帶動產業長線成長動能。

