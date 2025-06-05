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快訊／3-4月統一發票2筆各花8元都爽中千萬　15名幸運兒一表看

▲統一發票可以對獎了。（圖／記者林懿捷攝）

▲統一發票示意照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部今（5）日公告，3-4月千萬元特別獎號碼「64557267」誕生15名幸運兒，共有2筆最低消費8元爽中千萬元，其中一人透過外送平台叫外賣中獎，另一人則是在全聯買報紙中獎。

▲▼3~4月千萬發票中獎名單。（圖／翻攝財政部官網）

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▲3~4月千萬發票中獎名單。（圖／翻攝財政部官網）

財政部賦稅署署長宋秀玲提醒，3-4月期統一發票中獎人要在明（6月6日）起至9月5日起至指定地點兌領。

財政部賦稅署說明，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。

財政部賦稅署指出，中獎民眾若已在114年5月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，114年3-4月期雲端發票中獎之獎金不論獎額，將自114年6月6日起自動匯入該指定帳戶；若未及在114年5月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎APP，於執行該APP之領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎之電子發票證明聯，依獎別於附表所列指定兌獎據點領獎。該署也鼓勵民眾消費時多使用行動支付並索取雲端發票，響應節能減碳，還可增加雲端發票專屬獎中獎機會，一舉兩得。

關鍵字： 發票中獎雲端消費行動支付

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