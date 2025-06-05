扎根金融素養！富邦金控打造青少年財務健康教育藍圖　理財理債雙管齊下

▲台北富邦銀行與親子天下教育創新中心攜手發起「青少年財務健康基礎大調查」，幫助青少年建立正確金融理財觀念，增強金融風險抵抗力。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

在科技飛速進化的時代，金融世界也跟著「大變身」！雖然科技讓我們理財變得更快、更方便，但陷阱也變多了，像是：資訊爆炸、真假難辨、數位落差等，讓不少人一不小心就會誤入陷阱。尤其暑假將至，對青少年來說，更是一不小心就可能踩雷！富邦金控與子公司長期推動普惠金融，不只關注成年族群，更積極向下扎根，推動青少年財務健康教育，幫助年輕世代打下穩固的理財基本功，用行動守護每一位未來的理財達人。



為幫助青少年建立正確理財觀與風險識別力，富邦金控旗下子公司台北富邦銀行鎖定15至18歲族群展開「青少年財務健康基礎大調查」，深入了解年輕世代的金錢觀；富邦人壽則深入全台校園、偏鄉推廣保險與金融教育，強化學童金錢防護力。這些努力不只讓青少年在面對金錢時更有底氣，也展現富邦在「影響」策略的實踐力道，更獲得金管會首屆「金融教育貢獻獎」肯定！



2025年，台北富邦銀行與親子天下教育創新中心攜手發起「青少年財務健康基礎大調查」，針對全台15至18歲的高中、高職及專科學生進行問卷調查，回收近2,000份有效樣本。調查結果顯示，儘管83%的學生擁有金融帳戶、41%曾接觸金融商品，但僅有35%對金融服務有信心，且超過4成學生表示不記得或從未在學校上過任何金融理財課程。如何幫助青少年提升金融素養，避免成為財務脆弱的「脆世代」，成為未來教育的關鍵課題。



親子天下教育創新中心執行長楊淑娟指出，根據調查顯示，青少年對金融有興趣、有動機，他們會從網路接收資訊，但卻容易因缺乏正確知識與實踐機會，從而做出錯誤決策。同時，調查也發現，擁有較多零用錢或已有金融帳戶的青少年，對未來處理財務的信心更高、甚至是其他人的兩倍。因此，青少年理財教育若能從家庭做起，透過父母陪伴孩子建立用錢習慣、練習金融操作，例如開戶與使用金融工具，將有助於提升青少年的金融素養，進而減少未來的社會風險。



此外，另一個更值得令人關注的議題是，23%的受訪者過去一年曾遇過金融詐騙，其中18%更有蒙受財損，然而調查卻發現有高達84%的青少年認為自己具備足夠的防詐認知，顯示青少年實際上對金融商品與詐騙手法的認知仍有明顯落差。南港高中教師邱健銘也分享，雖然部分學生自認具備辨識詐騙的能力，但現今詐騙手法越來越傾向營造「穩定機會」與「可信環境」，讓同學們放下戒心，最終仍會受騙。所以金融教育應聚焦於建立學生對金錢與風險的正確認知，邱老師也透過開設理財相關選修課程，讓學生接觸這類議題，培養自我保護與判斷力。



致力推動技職人才培育的Skills for U執行長黃偉翔表示，青少年除了學習理財之外，也要學會「理債」，他分享自己剛畢業時曾因助學貸款壓力深感財務困難，也因此體會到財務知識對青少年的重要性。他指出，許多年輕人在面對有限的可支配現金時，若能提早學會如何有效運用金錢，將有助於生活穩定與自我實現，因此教育必須往前延伸，透過學校與老師，讓金融教育在校園中落地生根，持續發揮影響力。



台北富邦銀行長期致力於推動全民金融教育，自1998年起即啟動「小富翁理財營」，透過互動課程協助國小學童建立正確理財觀。近年更與PaGamO合作推出線上課程「小富翁成長日記」，讓偏鄉與城市學生皆能輕鬆學習金融常識與防詐知識。透過本次調查發現，台北富邦銀行也將與親子天下教育創新中心共同啟動「準社會新鮮人財務健康校園培力計劃」，集結雙方專業，創造更貼近青少年生活情境及實用的課程，拉近學用之間的距離，讓更多年輕人能在金融知識的帶領下，從容面對各種財務挑戰。



富邦人壽則聚焦推廣金融保險教育，長期深耕校園，針對全學齡學子推出各式保險教育及識詐宣導專案，包含於國、高中舉辦財經素養課程及營隊、推動「希望閱讀計劃」，讓風險教育向下紮根。



近年來更與台灣財經素養教育推廣協會合作，攜手地方政府前進在地校園傳遞保險暨防詐觀念，協助年輕族群與偏鄉學子增強金融風險抵抗力。112學年度前進台北市、新北市共35所高中職校園，推廣財經素養教育，總計超過1.35萬名學生參與、滿意度逾八成。113學年度更擴及台中市，並向下延伸至國中階段，進一步擴大教育影響力。台灣財經素養教育推廣協會理事郭迺鋒教授表示，理財教育應從學生與家庭同步著手，並結合夢想與責任感，幫助孩子打造健全的財務觀與人生規劃。

▲富邦人壽前進新北市蘆洲國中進行保險知識宣講，提升青少年對保險與風險管理的基本認知。（圖／富邦金提供）

日前，富邦人壽業務經理許慈芮也前進新北市蘆洲國中進行宣講，從日常生活中可能遇到的各種風險危機，以淺顯易懂的案例和同學們分享保險的重要觀念，以提升青少年對保險與風險管理的基本認知。她也說到，很多學生對保險的概念其實是陌生的，特別是在偏鄉地區。因此，富邦人壽長年於校園推廣金融保險教育，目的就是讓學生了解保險不只是商品，更是家庭面對災害與意外時的重要保障工具。她強調，保險與理財一樣，應從小培養觀念，幫助孩子建立正確的風險管理與儲蓄習慣，也提醒學生，在數位時代更應該提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

蘆洲國中校長趙淑珍表示，由富邦人壽協力推動的金融保險知識講座對國中生幫助極大，特別是在金錢態度與價值觀的建立上。現階段的學生對金錢雖已有基本概念，但對風險意識與財務責任仍不夠清楚，透過專業知識與講座引導，有助於同學們建立正確消費習慣，進一步理解儲蓄、中長期投資與保險等概念。未來，也希望能有更多此類講座深入校園，幫助學子們從小建立健全的理財觀念。

此外，富邦人壽亦獨家贊助支持「新北市財經素養營隊活動」，從金融防詐與風險保障兩大主題規劃課程，並從實務面安排法務專業人員談金融防詐、及業務員講師談生活風險與保障，參與學生人數約百人。

在富邦人壽的推動下，保險教育不再只是商品介紹，而是生活風險管理的實用知識。從出遊投保旅平險，到理解醫療趨勢與保障需求，學生在課程中學會如何將保險做為風險轉嫁工具，為未來生活建立更穩健的保障。

台北富邦銀行與富邦人壽的行動不僅是個別子公司的努力，更是富邦金控ESG四大策略中的一環。透過「影響」策略的實踐，富邦將金融教育納入社會責任核心，與地方政府、學校、教育創新機構等合作，積極向下扎根，促進教學內容的實用化與生活化，降低學習與應用之間的落差，讓金融教育不再只是單向灌輸，而是能啟發思考、培養實用技能的過程，協助青少年建立正確的金錢觀與風險意識，避免成為未來的財務弱勢族群，為社會帶來更長遠的正向影響。





