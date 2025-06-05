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正德股利0.5元　今年除出售兩艘舊船、還將出售一艘新造船添獲利

▲正德海運董事長蔡邦權(前排中)、總經理是蔡景仲前排左二)與董事及高階主管在今日股東會合影（。（圖／正德提供）

▲正德海運董事長蔡邦權(前排中)、總經理是蔡景仲(前排左二)與董事及高階主管在今日股東會合影。（圖／正德提供）

記者張佩芬／台北報導

正德海運(2641)今(11)日股東會通過配發現金股利0.5元。公司高階指出，隨著船隊擴充，公司今年業績將會拉高，另除原已決定出售的兩艘舊船，本月份預計出售1艘全新建造的6.4萬噸超輕便型船，3艘船舶預計總售船利益約3百萬美元，可以為公司EPS增添約0.3元。

正德這次決定出售的新船，是連簽署的10年運約一起賣。公司方面表示，因為已有新造船合約談得差不多了，即將再加訂新船，而買家願意加碼約1百萬美元買下，在可以為公司增添獲利情況下，就決定出手，另1艘姊妹船預計7月交船，也是10年長約，毛利率約35%。

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另兩艘約10年船齡的1.6萬噸多功能船，以目前市場行情，預計可以賣到1600-1700萬美元，每艘獲利也在百萬美元上下，預計今年6月與8月分別售出。

正德目前共有21艘船，去年交了兩艘新船，前年交了4艘，船隊積極汰舊換新與引進節能船，船隻多數採取長約策略，享有穩定獲利。

公司去年合併營收16.54億元，較前一年的13.38億元，年增23.68％；營業利益6.76億元，年增31.94%；歸屬母公司業主淨利5.84億元，年增37.82％；基本每股盈餘1.92元亦較去1.69元成長13.61%，看好今年俄烏停戰後重建與出口運輸與美國基礎建設運輸需求。

今年第一季公司合併營收5.06億元，年增29.66％，創下同期最佳，營業毛利1.74億元，歸屬母公司稅後淨利0.88億元，EPS為0.28元。公司估計今年業績最差就第一季了，後續會逐季上升。

關鍵字： 正德股利0.5元售兩艘舊船一艘新船添獲利

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