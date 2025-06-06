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臺灣高薪酬100指數納入華城9檔成分股　6／9日生效

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

臺灣指數公司公布「臺灣證券交易所銳聯臺灣高薪酬100指數」(以下簡稱臺灣高薪100指數)成分股年度定期審核結果，新納入的成分股計有華城(1519)、台光電(2383)、美律(2439)、潤弘(2597)、國泰金(2882)、奇鋐(3017)、正文 (4906)、啟碁(6285)、洋基工程(6691)等9檔這項審核結果將於下周一（9）日生效。

「臺灣高薪100指數」係由臺灣證券交易所與銳聯資產管理有限公司合編，依據編製規則，成分股篩選方式係以在臺灣證券交易所掛牌的本國上市公司為採樣母體，再依據下列步驟篩選成分股：

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1.流動性檢驗：刪除最近1年期間，日平均交易金額最小20%的股票。
2.高薪及獲利篩選：將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取同時符合下列條件「最近3年員工平均福利費用的算術平均數達前1/3」、「最近3年稅後淨利的算術平均數為正數」及「最近1年底的每股淨值至少10元」的股票；再以「薪酬規模」排序。

此外，為降低指數成分股之替換率，訂有成分股調整之緩衝區。「薪酬規模」排名在第 80 名以上之股票即納入成為指數成分股，現有成分股若排名在第121名以下則從指數成分股中刪除。
 

關鍵字： 台灣證券交易所高薪100指數股市調整投資

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