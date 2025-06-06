快訊／非農優於預期　美股高開「道瓊漲超500點」特斯拉漲4％

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）、美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國勞工部統計局公布最新非農就業數據顯示，5月份非農就業人口增幅達13.9萬人，高於市場預期的13萬人，儘管就業增速因貿易政策不確定性持續放緩，但失業率仍穩定在4.2％，連續第3個月保持不變。

根據報告，5月平均每小時工資年增率達3.9％，超越前值3.8％及預期值3.7％；月增率則錄得0.4％，同樣高於前值0.2％與預期值0.3％。薪資數據的增長引發市場對通膨壓力的關注，或進一步支持美聯儲官員對通膨未能快速下降的憂慮。

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在經濟數據發布後，美股三大指數周五開盤全面上漲。道瓊斯指數開盤攀升420.01點，漲幅0.99％，報42739.75點；標普500指數上漲56.94點，漲幅0.96％，報5996.25點；納斯達克綜合指數則勁揚224.27點，漲幅1.16％，報19522.72點。

截至台灣時間6日晚間9時52分，三大指數漲幅進一步擴大。納斯達克指數上漲262.38點，漲幅達1.36％，報19560.83點；道瓊斯指數上漲507.99點，漲幅1.20％，報42827.73點；標普500指數上漲70.01點，漲幅1.18％，報6009.31點。

另外，特斯拉股價表現亮眼，開盤即大漲4％，而川普媒體科技集團股價也上升1.5％。市場傳聞指出，特斯拉執行長馬斯克與美國總統川普有望修復關係，投資者對此消息反應熱烈。