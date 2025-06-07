英特爾CEO陳立武扭轉獲利頹勢　新產品沒50%毛利率不批准

▲英特爾（Intel）。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒《Tom's Hardware》報導，正在尋求積極轉型的半導體大廠英特爾（Intel）要求新產品的開發必須證明能達到 50% 毛利率以上的門檻才能獲得批准，而這項計劃的推動者是英特爾新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。

報導指出，英特爾產品部門執行長 Michelle Johnston Holthaus 在美國銀行全球科技大會宣布此項政策，就是任何無法預期達到 50%，或更高毛利率的新產品計畫都將無法繼續生產。

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Holthaus 解釋，這項風險規避的政策雖然可能早就該有，但如今已成為英特爾內部運作的關鍵準則，確保產品在初期階段就具備足夠的獲利潛力。

Holthaus 也澄清說，雖然英特爾並未預期或預測所有業務的毛利率都能達到 50%，但這是公司內部追求的目標，包括即將推出的 Panther Lake 和 Nova Lake 等系列產品，顯示出英特爾對未來產品獲利能力的高度重視。

近幾個月來，英特爾的利潤率跌至公司歷史新低。根據調查機構 MacroTrends 的報告，截至 2025 年第1季為止，英特爾過去12個月的毛利率已降至 31.67% 的歷史新低。回溯到疫情爆發前的10年期間，英特爾的毛利率穩定維持在 60%左右的高水準。然而，自 2022 年第2季跌破 50% 後，便持續維持下滑狀態。