挑戰「表舅」黃仁勳？　AMD蘇姿丰併購2公司

▲達執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰。（圖／路透社／合成圖）

記者葉國吏／綜合報導

輝達執行長黃仁勳及超微（AMD）執行長蘇姿丰，不僅是事業上競爭對手，2人也是遠房親戚，黃仁勳還是蘇姿丰的「表舅」。就在輝達版圖持續擴張之際，競爭對手AMD也不甘示弱，近期宣布收購兩家公司，意圖強化開放AI軟體生態系統。

根據AMD的聲明，Untether AI的speedAI晶片與imAIgine軟體開發套件將停止販售及支援，該公司的所有團隊成員將加入AMD，為其AI硬體和軟體研發注入新血。AMD發言人對外媒CRN表示，這項交易將帶來一支世界一流的工程師團隊，但未透露具體財務細節。

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▲超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰。（圖／記者楊絡懸攝）

AMD也宣布併購軟體公司Brium，進一步擴展其AI軟體生態系統。AMD在官方部落格中表示，公司致力於建構高效能且開放的AI軟體環境，協助開發者推動創新，並加速AI技術應用落地。

這些併購行動顯示，AMD正以多元策略挑戰輝達，將焦點從AI GPU的運算能力擴展至AI推理領域的下一個重要階段。隨著AI技術快速演進，兩家公司未來的競爭態勢令人期待。

▼輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）