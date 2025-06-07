這個岳父好眼光！女兒還沒嫁就投資他　10年成世界龍頭

▲昶瑞機電董事長蔡翔如（右）與總經理楊偉成（左）在十多年前以無人問津的DC（直流電）吊扇創業，掌握馬達及電控技術，在成為世界DC吊扇龍頭後，成功跨足可載重數百公斤的無人機動力模組製造。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

從台中鐵皮屋起家的昶瑞機電，成立短短10多年就成為世界DC（直流電）吊扇龍頭，特斯拉老闆馬斯克也是使用他們的產品。10多年前，昶瑞機電的總經理楊偉成打算以DC吊扇創業時，正苦無資金，恰巧遇長輩作媒認識家境優渥的蔡翔如，蔡翔如經營電子廠的父親慧眼看好楊偉成，在二人尚未結婚前就資助他們創業、成立昶瑞機電。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲昶瑞擅長生產大尺寸的吊扇，簡潔設計獲特斯拉老闆馬斯克青睞。

雖然有娘家資助，但二位7年級生仍是非常節省，選在在神岡鐵皮屋工廠起家，男主外對客戶、女主內管工廠。楊偉成曾在電控工廠擔任擔任董事長特助，發現台灣多是生產AC（交流電）電扇產品，台灣以外的地方也少有生產DC吊扇工廠，憑著自己累積對馬達及電控產品的知識，他領導整合台灣上游廠商，精準抓對大尺度DC吊扇趨勢下，美、澳品牌通路商龍頭都成為忠實客戶，去年年收9.58億元，還在5月底上櫃。

吊扇動力模組與無人機原理相通，楊偉成善於找藍海，不做小型無人機馬達，3年前即朝對手少的可載重無人機切入，下半年就要出貨美國 ；還與大阪世博最受矚目的飛行車公司Sky Drive簽署MOU（合作備忘錄），可望將他們的動力模組產品規劃至未來的飛行車中。

▲昶瑞已跟這次在大阪世博展演飛行車的日本新創公司SkyDrive簽署MOU，可望配合馬達及電子調速器套組。

想知道更多昶瑞機電董事長蔡翔如和總經理楊偉成這對7年級夫妻，如何從台中鐵皮屋起家，做到世界DC吊扇龍頭，甚至跨足最有前景的載重無人機，更多完整報導可點以下連結：頭家開講／7年級夫妻做到世界DC吊扇龍頭 還將擠身日本無人飛行車供應鏈



更多鏡週刊報導

頭家開講／7年級夫妻做到世界DC吊扇龍頭 還將擠身日本無人飛行車供應鏈

頭家開講／寵食奪「罐」軍 牧羊人集團執行長孫宗德專訪