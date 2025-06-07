ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

船員報考人數逐年上升　甲級基礎船員近洋起薪6萬、遠洋10萬

▲航港局葉協隆局長(左)視察台北考場。（圖／航港局提供）

▲航港局葉協隆局長(左)視察台北考場。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局114年第二次航海人員測驗於今(7)日與明日在華夏科技大學(新北市)及正修科技大學(高雄市)兩試區同步舉行，計有767名考生報考，較去年第二次測驗增38人。航港局相關主管指出，疫後報考人數逐年增加，目前甲級最低階的船副與管輪，遠洋線的一等船副與管輪起薪10萬元以上，近洋線與國內線的二等船副與管輪起薪6萬元以上。

通過測試的人員，上船工作都要經過一年期實習，實習期間領3萬多元的基本薪資，遠洋線船副工作兩年後就有機會領到14萬元以上薪資，估計約10年可以當上船長，當上船長後根據航線、資歷與公司不同，可以領到20-31萬元薪資。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前幾年因為離岸風電的相關工作船需要本國籍船員，曾經引發一場搶人大戰，目前狀況已經穩定下來，目前本國籍在船船員人數約在7千人上下。

今日是進行一等船副及二等管輪類別的測驗，第一節應考181人，到考人數157人，到考率86.74%。

▲劉志鴻副局長(圖中)視察考場為應試考生加油。（圖／航港局提供）

▲劉志鴻副局長(中)視察考場為應試考生加油。（圖／航港局提供）

歷來航海人員測驗吸引許多海事院校航輪科系同學報考，順利通過測驗，經過實習即可正式成為一名船員，這不僅是追逐航海夢想的起點，更是迎接挑戰、開啟新生活的選擇，航港局期待有更多充滿熱情活力與信心的夥伴加入航海工作的行列。

航港局特別提醒，為確保測驗期間試場的秩序，請考生避免攜帶手機進場。如必須攜帶，請將手機交由陪考人員保管，或確保手機完全關機並放置於試場前後指定位置，亦不得隨身攜帶具通訊功能之穿戴式裝置或器具，避免造成違規扣分之情事。另新冠疫情近期有升溫情形，也請考生留意身體狀況，如有呼吸道等不適症狀，需配戴口罩，保護自己也保護他人。

本次測驗預計7月4日榜示，考畢試題及答案將於6月9日在交通部航港局航港單一窗口服務平臺MTNet航海人員測驗系統(網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030201)公布。如有試題疑義，可於本次測驗結束之次日起3日內(即6月11日前)，登入「航海人員測驗系統」內之「線上申請作業」點選「試題疑義申請」，試題疑義結果亦將公布於MTNet航海人員測驗系統供考生參考，航港局也預祝所有參測考生考試順利，金榜題名。

關鍵字： 船員報考逐年上升甲級近洋起薪6萬遠洋10萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【燙髮是給自己看的】男友苦勸她不要剪燙髮！設計師一句話讓他無言XD

推薦閱讀

0050「1拆4」卡位！受益人飆近111萬創高　下周二最後買進日

0050「1拆4」卡位！受益人飆近111萬創高　下周二最後買進日

國內規模最大ETF的元大台灣50（0050）分拆作業下周三（11日）啟動，下周二（10日）是分拆前最後交易日，6月18日恢復交易，投資人可買到便宜的0050；市場資金卡位0050「1拆4」，不僅規模在本周四（5日）破6000億，根據集保中心統計，受益人數連三周飆高，目前人數來到110萬9103人，刷新高。

2025-06-07 12:51
2 原因迎來強勢日圓　野村預測兌美元匯價看漲至136

2 原因迎來強勢日圓　野村預測兌美元匯價看漲至136

日本最大的投資銀行之一野村控股公司表示，隨著日本投資者撤出美國資產帶動日圓資產殖利率攀升，再加上美國在貿易談判期間對匯率的隱性壓力，未來幾個月日圓兌美元匯率可能上漲約 6%。

2025-06-07 13:27
重量級ETF換股！聯發科1.5萬張待砍　2檔金融股迎26萬張倒貨潮

重量級ETF換股！聯發科1.5萬張待砍　2檔金融股迎26萬張倒貨潮

群益台灣精選高息（00919）大換股撼動市場，此次調整要砍6檔持股，依群益投信資料顯示，此6檔合計下周要砍出逾30萬張，其中最受矚目是聯發科（2454）要賣出1.5萬張，至於國票金（2889）還有20萬張要殺出，加上京城銀（63443）也還有逾6萬張，2檔金融股下周要面臨26.4萬張調節。

2025-06-07 10:24
英特爾CEO陳立武扭轉獲利頹勢　新產品沒50%毛利率不批准

英特爾CEO陳立武扭轉獲利頹勢　新產品沒50%毛利率不批准

根據外媒《Tom's Hardware》報導，正在尋求積極轉型的半導體大廠英特爾（Intel）要求新產品的開發必須證明能達到 50% 毛利率以上的門檻才能獲得批准，而這項計劃的推動者是英特爾新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。

2025-06-07 11:29
需求升溫　第二季伺服器與PC DDR4合約價漲幅擴大

需求升溫　第二季伺服器與PC DDR4合約價漲幅擴大

根據TrendForce最新調查，由於受到DRAM主要供應商將逐漸收斂server和PC DDR4產出，以及美國關稅導致買方積極提前備貨等因素，支撐第二季server與PC DDR4價格上漲，預估漲幅將優於先前預期，分別季增18-23%和13-18%。

2025-06-07 06:00
新台幣緩升格局　學者示警「傳產面臨五大逆風淪慘業」

新台幣緩升格局　學者示警「傳產面臨五大逆風淪慘業」

2025年全年經濟成長率可望「保3」，不過單看下半年景氣動能，主計總處認為，因拉貨效應告終，估計下半年經濟成長率僅1%。學者認為，新台幣緩升格局確立，在此情況下，出口廠商下半年同時面臨關稅威脅與升值壓力，景氣前景挑戰大。

2025-06-07 15:34
長榮5月營收263.72億元年、月雙減　新台幣升值攪局

長榮5月營收263.72億元年、月雙減　新台幣升值攪局

長榮海運（2603）今日公告五月份合併營收，五月份單月合併營收263.72億元，較上個月減少36.33億元，月減12.11 %，較去年同期減少57.88億元，年減18%；本年累計合併營收為1,663.48億元，仍較去年同期增加137.35億元，年增9%。

2025-06-06 23:24
紅海船舶交通量增60%、保險費也大降　陽明估計會最晚復航

紅海船舶交通量增60%、保險費也大降　陽明估計會最晚復航

根據沙烏地阿拉伯的Arab News報導，2024年8月以來，紅海的船舶交通量增加了60%，現在達到每天36至37艘船；船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男與另一位保險經紀人表示，紅海船體險與貨物險都已大致回到原水平。英國保賠業台灣公司高階則指出，以陽明海運官股身份，估計會是最晚復航的一批。

2025-06-06 22:15
臺灣高薪酬100指數納入華城9檔成分股　6／9日生效

臺灣高薪酬100指數納入華城9檔成分股　6／9日生效

臺灣指數公司公布「臺灣證券交易所銳聯臺灣高薪酬100指數」(以下簡稱臺灣高薪100指數)成分股年度定期審核結果，新納入的成分股計有華城(1519)、台光電(2383)、美律(2439)、潤弘(2597)、國泰金(2882)、奇鋐(3017)、正文 (4906)、啟碁(6285)、洋基工程(6691)等9檔這項審核結果將於下周一（9）日生效。

2025-06-06 18:45
3檔重量級台股ETF換股！0050、006208增刪各1檔　0056五進五出

3檔重量級台股ETF換股！0050、006208增刪各1檔　0056五進五出

規模6156.41億元的元大台灣50（0050）、規模4452.75 億元的元大高股息（0056）和規模2267.61億元的富邦台50（006208）合計規模已逾兆元的3檔重量級台股ETF今（6）日公布換股，其中0050與006208此次僅增刪各1檔，0056此次則增刪5檔。

2025-06-06 18:14

讀者迴響

熱門新聞

這個岳父好眼光！　他10年拚成世界龍頭

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

統一發票「106人抱走2.1億」　財政部公開8成中獎者共通點

配息縮水！達人點評4檔ETF　7％殖利率黑馬現身

3男生合資2.7萬賣炸雞　私募基金砸300億收購

豆漿店7人早餐會　打造「護國神山」半導體

挑戰「表舅」黃仁勳？　AMD蘇姿丰併購2公司

川普對鮑威爾施壓！首次明確提到降息幅度

重量級ETF換股！聯發科1.5萬張待砍　2檔金融股迎26萬張倒貨潮

0050「1拆4」卡位！受益人飆近111萬創高　下周二最後買進日

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道 國際企業看準潛力搶進

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

【玩躲貓貓】7個月大寶寶見爸突冒出露驚嚇臉XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366