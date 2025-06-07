船員報考人數逐年上升　甲級基礎船員近洋起薪6萬、遠洋10萬

▲航港局葉協隆局長(左)視察台北考場。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局114年第二次航海人員測驗於今(7)日與明日在華夏科技大學(新北市)及正修科技大學(高雄市)兩試區同步舉行，計有767名考生報考，較去年第二次測驗增38人。航港局相關主管指出，疫後報考人數逐年增加，目前甲級最低階的船副與管輪，遠洋線的一等船副與管輪起薪10萬元以上，近洋線與國內線的二等船副與管輪起薪6萬元以上。

通過測試的人員，上船工作都要經過一年期實習，實習期間領3萬多元的基本薪資，遠洋線船副工作兩年後就有機會領到14萬元以上薪資，估計約10年可以當上船長，當上船長後根據航線、資歷與公司不同，可以領到20-31萬元薪資。

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前幾年因為離岸風電的相關工作船需要本國籍船員，曾經引發一場搶人大戰，目前狀況已經穩定下來，目前本國籍在船船員人數約在7千人上下。

今日是進行一等船副及二等管輪類別的測驗，第一節應考181人，到考人數157人，到考率86.74%。

▲劉志鴻副局長(中)視察考場為應試考生加油。（圖／航港局提供）

歷來航海人員測驗吸引許多海事院校航輪科系同學報考，順利通過測驗，經過實習即可正式成為一名船員，這不僅是追逐航海夢想的起點，更是迎接挑戰、開啟新生活的選擇，航港局期待有更多充滿熱情活力與信心的夥伴加入航海工作的行列。

航港局特別提醒，為確保測驗期間試場的秩序，請考生避免攜帶手機進場。如必須攜帶，請將手機交由陪考人員保管，或確保手機完全關機並放置於試場前後指定位置，亦不得隨身攜帶具通訊功能之穿戴式裝置或器具，避免造成違規扣分之情事。另新冠疫情近期有升溫情形，也請考生留意身體狀況，如有呼吸道等不適症狀，需配戴口罩，保護自己也保護他人。

本次測驗預計7月4日榜示，考畢試題及答案將於6月9日在交通部航港局航港單一窗口服務平臺MTNet航海人員測驗系統(網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030201)公布。如有試題疑義，可於本次測驗結束之次日起3日內(即6月11日前)，登入「航海人員測驗系統」內之「線上申請作業」點選「試題疑義申請」，試題疑義結果亦將公布於MTNet航海人員測驗系統供考生參考，航港局也預祝所有參測考生考試順利，金榜題名。