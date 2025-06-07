▲乖乖出動巨型扭蛋機，攜手味全龍舉行年度甜點派對女孩日。（圖／乖乖提供）

記者高兆麟／綜合報導

味全龍年度「甜點派對女孩日」今日攜手乖乖及三得利健益，將球場化身為夢幻甜點攝影棚，球員與啦啦隊員也換上奶茶色主題球衣，送出的限量贈品「奶茶馬卡龍零錢包」，乖乖也提供入場好禮孔雀捲心餅、奇米星法式可可風味，更出動高達兩層樓的巨型乖乖扭蛋機，成為現場最吸睛焦點之一，球迷也表示：「除了進場收贏，更可以朝聖巨大扭蛋機，邊看球還能邊抽獎超開心的！」

乖乖表示，平常氣勢十足的球場，今天搖身一變成為奶茶控與甜點控的天堂，從看台、球員、啦啦隊球衣到氣球拍貼機，讓球迷一走進來立刻變身攝影魂爆發的少女系球場探險家！味全龍還推出超夯限量好禮「奶茶馬卡龍零錢包」，開場前球場外早已大排長龍，不少球迷粉絲特地提早就來排隊，為的就是搶先收藏這款贈品。

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這次乖乖再度前進棒球場，熱情應援味全龍夢幻登場的「甜點派對女孩日」，不只帶來人氣入場禮孔雀捲心餅、奇米星法式可可風味，讓球迷們一進場就感受到甜滋滋的迎賓儀式，再度驚喜出動放大450倍、兩層樓高的綠色巨型乖乖扭蛋機，成為球場最搶眼的打卡亮點。

資深球迷陳先生興奮表示：「雖然很常來主場，但是去年跟扭蛋機擦肩而過，終於第一次看到這麼巨大的扭蛋機，綠色乖乖的樣子，真的太可愛！」一旁帶著小朋友參加的李小姐也說：「小孩看到扭蛋機眼睛都發亮了，一直問我可不可以排隊再玩一次！」

此外，球場周邊也精心打造多項好拍、好吃又好玩的體驗活動，像是「女孩手作教室」讓大家動手DIY、香氣撲鼻的「球員貼紙雞蛋糕」排隊人潮不間斷，還有氣球拍貼機與拍貼相片機成為女孩粉絲們搶拍熱點！號稱「守護神」的乖乖，這次不僅送上孔雀捲心餅、奇米星法式可可風味，更以「目光收割機」巨型乖乖扭蛋機炒熱現場氣氛，陪伴球迷在甜點派對女孩日裡留下獨一無二的棒球回憶。乖乖未來也將繼續以「挺在地、挺棒球」之姿，持續深入各大賽事與城市角落，把這份熱情與快樂從零食延伸到每一場精采應援。