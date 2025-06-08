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高通宣布收購Autotalks　拓展車聯網布局

▲▼高通。（圖／高通提供）

▲高通。（圖／高通提供）

記者高兆麟／綜合報導

高通宣布其子公司已完成對Autotalks的收購。Autotalks是直接V2X通訊解決方案領導者。V2X技術可實現汽車與其周圍環境之間的通訊，對於提升道路安全與交通效率而言，逐漸成為關鍵技術。

Autotalks是一家無晶圓廠半導體公司，成立於2008年，專注於車聯網（V2X）通訊技術。該公司率先推出業界首款專為V2X打造的晶片組，並持續以創新且尖端的V2X解決方案引領產業發展。Autotalks的產品支援所有主要的全球通訊標準，包括DSRC與C-V2X，並將正式納入Snapdragon數位底盤產品組合。這些解決方案設計可整合進符合安全等級的系統架構，確保在不同地區與車型間的相容性與效能。Autotalks現有的DSRC和C-V2X計畫將持續獲得支援，其產品藍圖也將聚焦於提升所有道路使用者的安全。

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高通表示，透過此次收購，汽車製造商以及更廣泛的生態系，將可取得一套全面的、可量產的、通過車規認證的全球V2X解決方案，應用於道路基礎設施、車輛以與二輪交通工具等場域的部署。這些解決方案旨在實現直接通訊，以協助解決當前的安全與效率問題，並推動新一代汽車頂級安全功能及輔助、自動駕駛體驗的發展。

高通技術公司汽車、產業暨嵌入式物聯網事業群總經理Nakul Duggal表示：「我們很高興歡迎Autotalks技術精湛且經驗豐富的團隊加入高通技術公司。隨著汽車系統日益複雜，安全功能的重要性達到前所未有的高度。我們將攜手提供可靠、尖端的解決方案，以提升道路安全並最佳化交通效率。自2017年以來，我們便持續投資於V2X技術，並看好其在提升道路安全方面的潛力。此次收購是我們持續推進的策略性一步，進一步推動V2X解決方案於連網與自動駕駛汽車上的應用，同時加速其全球部署，並強化我們的Snapdragon數位底盤產品組合。」

前Autotalks執行長、現任高通技術公司產品管理副總裁Hagai Zyss表示：「我們的使命一直是改變交通與汽車產業的安全樣貌，目標是實現一個沒有車禍的世界，並實現所有汽車與道路使用者之間具備救命潛力的連結。我們很高興能加入高通，透過卓越且值得信賴的V2X產品，推動協同式安全的革命。我們的專業與業界領先的V2X產品，結合高通技術公司在全球汽車市場的影響力以及其在車廠間的強力動能，使我們具備良好優勢，加速V2X技術的發展與全球採用。」

關鍵字： 高通

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