打詐狠招！聯邦銀限縮定存解約條件　7月生效

▲新台幣存款示意照。（圖／記者許宥孺攝）

記者陳瑩欣／台北報導

銀行打詐狠招一波波，繼多家銀行針對久未往來存戶祭出帳戶使用限制後，聯邦銀進一步公告限縮定存解約條件，7月1日生效，定存戶如果想要靈活動支，必須特別注意。

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▲聯邦銀行打詐推出定存解約新限制。（圖／翻攝聯邦銀行官網）

金融圈觀察，多家銀行打詐現階段多以「久未往來」、「帳戶太久沒動用」為主，包括台銀、台新銀、郵局、合庫銀、台中銀、上海銀等6家銀行都採行這個策略，其中上海銀行預計7月實施，其他家都已生效，不過已引起存戶熱烈討論，聯邦銀從定存解約下手，手段更加霹靂。

聯邦銀公告，7月1日起，若存戶無法親自辦理定期存款中途解約，應委託第三人辦理，並出具委託書，中途解約款項不得直接領取現金，應將解約款項存至存戶本人活期性存款帳戶後再運用。雖然公司未公告屆時有多少人受影響，不過由聯邦銀最近一次法說會資料顯示，至第1季底為止定期性存款金額高達4352.45億元，業界預資金動支受限最大規模應該與此相當。

除了定存解約出現新限制以外，聯邦銀同時指出，為了保障帳戶交易使用安全，6月11日起將調整約定轉入帳號屬「虛擬通貨平台之入金帳號」服務事宜，包括臨櫃停止受理「虛擬通貨平台之入金帳號」設定新台幣約定轉入帳號之申請。（約定轉入帳號自動化通路平台含自動櫃員機、個人網路銀行、聯邦行動銀行及電話銀行）

另外，若原已設定約定轉入帳號屬「虛擬通貨平台之入金帳號」者，聯邦銀自8月11日起也會有2大調整，第1、各自動化通路平台停止提供該類帳號之約定轉帳服務；第2、已約定之轉入帳號屬「虛擬通貨平台之入金帳號」者，終止轉入帳號設定約定，各自動化通路平台之約定轉入帳號清單將不再顯示。