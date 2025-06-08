快訊／大雨狂炸！ 花蓮縣2地區一級淹水警戒

花東地區大雨來襲，經濟部水利署今（8）日晚間8點針對花蓮縣2地區發布一級淹水警戒，當地已明顯積淹水，呼籲民眾出門注意。

查水錶害的！繼承北市信義區不動產速脫手 稅金竟高出6倍

國稅局查水錶揪漏稅！財政部北區國稅局揭露最新案例，小李（化名）賣掉爸爸遺留的台北市房地產，原本只申報24萬元所得稅，稅務人員核對水電費支出明細認定要課房地合一稅，導致總繳稅金高達153萬元，較原繳稅金高出6倍，小李不服申請復查仍遭到駁回。

ESG已死？或是更務實？ 全球永續浪潮的轉型與深化

隨著美國前總統川普在2024年底的選舉中再次勝出，一時間，「ESG是否氣數已盡？」的疑雲籠罩在國際社會上空。然而，當我們撥開政治表層的迷霧，深入探查全球政策的真實走向與企業的實際行動，一幅截然不同的圖景躍然紙上：ESG非但沒有偃旗息鼓，反而正在經歷一場深刻的「體質調整」，卸下過往繁複的文書包袱，更聚焦於實質影響與績效連結，展現出前所未有的務實韌性。

快加油！明起汽油漲0.2元 柴油漲0.3元

記者陳瑩欣／台北報導 台灣中油公司自明（9）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升25.1元。

打詐狠招！聯邦銀限縮定存解約條件 7月生效

銀行打詐狠招一波波，繼多家銀行針對久未往來存戶祭出帳戶使用限制後，聯邦銀進一步公告限縮定存解約條件，7月1日生效，定存戶如果想要靈活動支，必須特別注意。

國內外科技龍頭股釋喜訊 台股技術面轉強有待能量放大

上周五台股終場小跌13.77點，跌幅0.06%，指數收在21660.66點，周線由黑翻紅，上漲313.36點，漲幅1.47%，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，國內外科技龍頭股報喜，替台股多方增添動能，先是AI龍頭股輝達公布亮眼的財報數據，接著是本周晶圓龍頭大廠於股東會上釋出正面消息，激勵科技族群持續上攻，進而帶動指數揚升，台股技術面轉強，也成功收復關稅缺口，惟成交量未能有效放大。

高通宣布收購Autotalks 拓展車聯網布局

高通宣布其子公司已完成對Autotalks的收購。Autotalks是直接V2X通訊解決方案領導者。V2X技術可實現汽車與其周圍環境之間的通訊，對於提升道路安全與交通效率而言，逐漸成為關鍵技術。

新台幣緩升格局 學者示警「傳產面臨五大逆風淪慘業」

2025年全年經濟成長率可望「保3」，不過單看下半年景氣動能，主計總處認為，因拉貨效應告終，估計下半年經濟成長率僅1%。學者認為，新台幣緩升格局確立，在此情況下，出口廠商下半年同時面臨關稅威脅與升值壓力，景氣前景挑戰大。

2 原因迎來強勢日圓 野村預測兌美元匯價看漲至136

日本最大的投資銀行之一野村控股公司表示，隨著日本投資者撤出美國資產帶動日圓資產殖利率攀升，再加上美國在貿易談判期間對匯率的隱性壓力，未來幾個月日圓兌美元匯率可能上漲約 6%。

0050「1拆4」卡位！受益人飆近111萬創高 下周二最後買進日

國內規模最大ETF的元大台灣50（0050）分拆作業下周三（11日）啟動，下周二（10日）是分拆前最後交易日，6月18日恢復交易，投資人可買到便宜的0050；市場資金卡位0050「1拆4」，不僅規模在本周四（5日）破6000億，根據集保中心統計，受益人數連三周飆高，目前人數來到110萬9103人，刷新高。