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快訊／大雨狂炸！　花蓮縣2地區一級淹水警戒

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▲大雨示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

花東地區大雨來襲，經濟部水利署今（8）日晚間8點針對花蓮縣2地區發布一級淹水警戒，當地已明顯積淹水，呼籲民眾出門注意。

▲▼淹水警戒。（圖／翻攝經濟部水利署公告）

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▲淹水警戒。（圖／翻攝經濟部水利署公告）

水利署資訊顯示，花蓮縣吉安鄉在晚間8點測得時雨量63毫米；花蓮市時雨量也有56毫米，皆已超過警戒值，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水，高度戒備中。

另外，鯉魚潭水庫晚間7時進行放水，請下游沿岸附近民眾加強注意並遠離河床，以策安全。

關鍵字： 花蓮淹水警戒大雨警報水利署

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