川馬開撕效應！華爾街示警3檔有壓　美股最多要殺10%

▲ 美國總統川普（圖右）與特斯拉創辦人馬斯克（圖左）交情生變，華爾街憂牽動市場。(圖／路透)

記者陳瑩欣／綜合報導

雖然美股上周收紅，不過市場對美國總統川普與特斯拉創辦人馬斯克互撕效應持續觀望，華爾街點名3檔個股崩跌承壓，加上美債與美國經濟問題難解，最終導致美股挫跌10%。

摩根大通（JP Morgan，小摩）前首席市場策略師瑪科拉維奇（Marko Kolanovic）接受《CNBC》節目「Fast Money」採訪時指出，美股有可能回調，而川普和馬斯克之間的衝突可能是引發股市下跌的因素之一。科拉維奇隨後在個人社群平台「X」上點名特斯拉（Tesla）、派樂騰（Palantir） 和美超微電腦（Super Micro） 等熱門散戶股，都有可能成為動態崩跌股。

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科拉維奇認為，川馬互撕有點像是一場花邊戲，對某些公司確實重要，且可能產生外溢效應。他認為，特斯拉是散戶投資人持有比重最大的股票之一，周圍還有一個由它延伸出的小型股票生態圈，成為觸發完美風暴的關鍵點。

柯拉維奇強調，川普與馬斯克之爭只是市場回檔的諸多可能誘因之一。他指出，目前仍存在經濟不確定性、貿易戰與美債壓力等潛在風險。

華爾街警告，由於10年期美國國債收益率徘徊在4.4%左右，股票與債券之間的風險回報權衡似乎沒有吸引力。 這意味著股票投資者無法獲得高於無風險利率的豐厚回報。