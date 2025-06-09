台積電漲10元至1010　台股漲逾200點站上21800

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（9日）以21773.45點開出，指數大漲112.79點，漲幅0.52％，隨後漲勢擴大，指數上漲逾200點站上21800點整數關卡。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1005元，漲幅1.01％；鴻海（2317）上漲2元至155元；聯發科（2454）上漲10元至1290元；廣達（2382）上漲2元來到278元；長榮（2603）下跌1元至235元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲443.13點或1.05％，收在42762.87點；標準普爾500指數上漲61.06點或1.03％，收6000.36點；那斯達克指數上漲231.5點或1.2％，收在19529.95點；費城半導體指數上漲27.14點或0.54％，收5038.06點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42762.87
|▲443.13
|▲1.05%
|S&P500
|6000.36
|▲61.06
|▲1.03%
|NASDAQ
|19529.95
|▲231.5
|▲1.2%
|費城半導體指數
|5038.06
|▲27.14
|▲0.54%
資料來源：證交所
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