台積電漲10元至1010　台股漲逾200點站上21800

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（9日）以21773.45點開出，指數大漲112.79點，漲幅0.52％，隨後漲勢擴大，指數上漲逾200點站上21800點整數關卡。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1005元，漲幅1.01％；鴻海（2317）上漲2元至155元；聯發科（2454）上漲10元至1290元；廣達（2382）上漲2元來到278元；長榮（2603）下跌1元至235元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲443.13點或1.05％，收在42762.87點；標準普爾500指數上漲61.06點或1.03％，收6000.36點；那斯達克指數上漲231.5點或1.2％，收在19529.95點；費城半導體指數上漲27.14點或0.54％，收5038.06點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42762.87 ▲443.13 ▲1.05% S&P500 6000.36 ▲61.06 ▲1.03% NASDAQ 19529.95 ▲231.5 ▲1.2% 費城半導體指數 5038.06 ▲27.14 ▲0.54%

資料來源：證交所