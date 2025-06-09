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LINE Bank投資平台首創ETF　IPO申購到掛牌後單筆、定期投資完整串接服務

▲▼LINE Bank投資平台。（圖／LINE Bank提供）

▲LINE Bank投資平台示意圖。（圖／LINE Bank提供）

記者巫彩蓮／台北報導

LINE Bank今（9）日宣布再推出純網銀首家，讓投資人可以定期「存股」、「存ETF」的約定服務！如此一來，客戶不僅能由LINE Bank App申購新募集ETF，更能於ETF上市之後，在LINE Bank投資平台輕鬆「一站式」取得盤後價格資訊，再經由LINE Bank串接到永豐金證券，以預約單筆、定期定額、定期定股的方式，進行台股、ETF交易。

台灣人愛「存股、存ETF」，5月底台股ETF受益人數迭創新高！觀察到市場需要，LINE Bank繼與富邦證券、凱基證券合作後，再宣布永豐金證券加入證券交割帳戶綁定的行列，成為首家提供綁定3家大型券商證券戶供投資人選擇，同時也是首家推出「定期存股/存ETF」約定服務的純網銀，讓投資人更加方便。

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容易上手的LINE Bank證券交割服務，為投資人帶來兩大亮點。第一，透過簡單直覺的介面，讓投資人透過熱門個股/ETF排行榜單（如月現金流、交易量、殖利率等）、時事標籤指引等，能快速選到好標的，輕鬆約定永豐金證券「豐存股」的「定期定額」、「定期定股」！第二，透過永豐金證券「股利再投入」，將入帳後的台股、ETF股利再度投入市場，還能「錢滾錢」！

LINE Bank攜手永豐金證券，透過LINE Bank App主頁列表上的「證券」定期存股服務，就能體驗LINE Bank證券交割服務「多、輕、快」3大特色：

1. 「多」元選股：支援月現金流、交易量、殖利率，台股/台股ETF多檔標的任選

2. 「輕」鬆預約：定期定額/定期定股投資台股每月100元/100股起，還能「股利再投入」

3. 「快」速存股：快速總覽現有定期交易預約資料，LINE上即時訊息掌握交易情形

關鍵字： 投資LINEBank存股存ETF永豐金

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