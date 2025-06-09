台光電獲內外資按讚目標價衝上千元　盤中翻紅漲逾2%

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

受惠AI伺服器需求強勁，銅箔基板廠台光電（2383）近期獲得內外資齊聲按讚，不但獲台股重量級ETF元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）納入成分股，美系外資更進一步出具報告認為台光電今年有望賺逾5個股本，上調目標價至千元，今（9）日盤中股價由黑翻紅，午盤後漲逾2%。

0050、006208追蹤臺灣50指數成分股調整預計本月23日生效，增台光電、刪欣興（3037），同時將亞德客-KY(1590)、彰銀(2801)、長榮航(2618)、川湖(2059)、新光金(2888)列入候補名單中，欣興今日開低走低盤中跌逾4%，其餘多在平盤之上表現。

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美系外資報告指出，台光電在2026年在AI領域更具領導力，GPU和ASIC的市佔率可能雙雙上漲，重申「加碼」評等，將目標價由900元調高至1000元，同時調高今年獲利預估，將每股盈餘(EPS)由原先的49.7元上修至56.54元。

美系外資指出，2026年大型AI計畫前景正在顯現，儘管基數極高，但TAM（包括GPU和ASIC）仍將再成長35%，達到25億美元。同時，台光電的市占率可能上升，因為台光電持續的擴張將使其能夠抓住更多機會。

台光電今日盤中黑翻紅，早盤跌近3%後獲強力買盤介入，午盤後一度來到808元，漲10元或2.54%，成交量5561張。