台積電除息前站穩千元　台股漲129點收21790

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（9日）開高走高，台積電（2330）除息前夕開高走高，今（9）日收漲10元或1.01%至1005元，列入上市櫃17家千金榜，加權指數上漲129.63點，以21790.29點作收，漲幅0.6％，成交量3000.38億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲112.79點開出，指數開高走高，盤中最高達21866.27點，最低21717.52點，終場收在21790.29點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1005元，漲幅1.01％；鴻海（2317）上漲1.5元至154.5元；聯發科（2454）上漲5元至1285元；廣達（2382）維持平盤來到276元；長榮（2603）下跌2元至234元。

今天漲幅前5名個股為大量（3167）上漲11元，漲幅10％；銘旺科（2429）上漲6.5元，漲幅10％；晶彩科（3535）上漲3.85元，漲幅10％；台新藥（6838）上漲3.1元，漲幅9.98％；台玻（1802）上漲1.55元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為訊連（5203）下跌11.5元，跌幅9.96％；川飛（1516）下跌2.2元，跌幅9.91％；佳必琪（6197）下跌14元，跌幅9.33％；鼎基（6585）下跌11元，跌幅8.56％；威強電（3022）下跌6.5元，跌幅7.86％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大量（3167） 121.0 ▲11.0 ▲10.0％ 銘旺科（2429） 71.5 ▲6.5 ▲10.0％ 晶彩科（3535） 42.35 ▲3.85 ▲10.0％ 台新藥（6838） 34.15 ▲3.1 ▲9.98％ 台玻（1802） 17.1 ▲1.55 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 訊連（5203） 104.0 ▼11.5 ▼9.96％ 川飛（1516） 20.0 ▼2.2 ▼9.91％ 佳必琪（6197） 136.0 ▼14.0 ▼9.33％ 鼎基（6585） 117.5 ▼11.0 ▼8.56％ 威強電（3022） 76.2 ▼6.5 ▼7.86％

資料來源：證交所