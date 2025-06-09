台積電除息前站穩千元　台股漲129點收21790

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（9日）開高走高，台積電（2330）除息前夕開高走高，今（9）日收漲10元或1.01%至1005元，列入上市櫃17家千金榜，加權指數上漲129.63點，以21790.29點作收，漲幅0.6％，成交量3000.38億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲112.79點開出，指數開高走高，盤中最高達21866.27點，最低21717.52點，終場收在21790.29點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1005元，漲幅1.01％；鴻海（2317）上漲1.5元至154.5元；聯發科（2454）上漲5元至1285元；廣達（2382）維持平盤來到276元；長榮（2603）下跌2元至234元。
今天漲幅前5名個股為大量（3167）上漲11元，漲幅10％；銘旺科（2429）上漲6.5元，漲幅10％；晶彩科（3535）上漲3.85元，漲幅10％；台新藥（6838）上漲3.1元，漲幅9.98％；台玻（1802）上漲1.55元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為訊連（5203）下跌11.5元，跌幅9.96％；川飛（1516）下跌2.2元，跌幅9.91％；佳必琪（6197）下跌14元，跌幅9.33％；鼎基（6585）下跌11元，跌幅8.56％；威強電（3022）下跌6.5元，跌幅7.86％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大量（3167）
|121.0
|▲11.0
|▲10.0％
|銘旺科（2429）
|71.5
|▲6.5
|▲10.0％
|晶彩科（3535）
|42.35
|▲3.85
|▲10.0％
|台新藥（6838）
|34.15
|▲3.1
|▲9.98％
|台玻（1802）
|17.1
|▲1.55
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|訊連（5203）
|104.0
|▼11.5
|▼9.96％
|川飛（1516）
|20.0
|▼2.2
|▼9.91％
|佳必琪（6197）
|136.0
|▼14.0
|▼9.33％
|鼎基（6585）
|117.5
|▼11.0
|▼8.56％
|威強電（3022）
|76.2
|▼6.5
|▼7.86％
資料來源：證交所
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